【2020聖誕節】Mr.steak聖誕自助餐推直送和牛+鴨肝+生蠔　任食香蕉冧酒焦糖雪糕等火焰法式甜品【附價錢詳情】

▲ Mr.steak Buffet à la minute今年以「Light up Christmas閃亮聖誕」為主題，推出一系列節日主題美食。（相片由Mr.steak Buffet à la minute提供）

聖誕節新年快到，大家不妨大吃一頓，送舊迎新，期待2021年的來臨！Mr.steak Buffet à la minute今年以「Light up Christmas閃亮聖誕」為主題，推出一系列節日主題美食，包括美式傳統聖誕火雞、即開生蠔及一系列的火焰法式甜品。

是次自助餐推出的食物較罕有及高質，大家可品嚐到Mr. steak著名的直送和牛、鴨肝、即開生蠔、龍蝦等重磅美食之外，還可品嚐到賣相吸引的傳統法式火焰甜品，TOPick為大家精選不容錯過的美食！

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美國SRF和牛、日本佐賀和牛及澳洲和牛扒

自助餐供應美國SRF和牛壽喜燒、日本佐賀和牛鐵板燒及香煎澳洲和牛扒。

美國SRF和牛是日本黑毛和牛及美國頂級安格斯混種，遵從日本的飼養方式來培育，吃下去滲出美國牛種獨特的濃香肉味，以及日本和牛油花的甘甜；鐵板燒採用的是佐賀和牛肉眼，肉質霜降白美；澳洲和牛脂肪分佈平均， 除了有牛肉的嫩度，亦有油脂化開的甜味。

冰鎮海鮮

自助餐亦推出多款冰鎮海鮮，即開生蠔、冰鎮長腳蟹蟹腳、 開邊龍蝦、翡翠螺、紐西蘭青口、鮮蝦、藍青口等輪流登場，滿足一眾海鮮控。

火焰甜品

說到最吸睛的食物，一定是一系列火焰甜品。大家欣賞廚師做甜品的「火焰甜品」，同時品嚐到法式焦糖燉蛋、香蕉冧酒焦糖雪糕、酒煮車厘子雪糕、火焰鮮果班戟、火焰雪山等，節日氣氛更加濃厚！

此外，自助餐供應逾三十多款甜品，大家亦可任食Häagen-Dazs及Mövenpick雪糕，輕易吃回本！

「Light up Christmas閃亮聖誕」自助餐

價錢：【12月份收費請按此】

備註：日本和牛鐵板燒、香煎澳洲和牛扒及冰鎮開邊龍蝦只限晚市第二段供應。於12月24日及25日當天，則兩節自助餐均會供應。

電話：2881 5757

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

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責任編緝：王芷瑩