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【父子相逢】尋親經歷如同電影情節　攝影師扮綠衣精靈唱歌迎生父

親子 11:35 2020/12/07

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美國一名43歲攝影師打扮成綠衣小精靈，在美國波士頓洛根國際機場外，唱歌迎接生父。

為了迎接素未謀面的生父，美國一名43歲攝影師，上週想了一個特別的「破冰」方法，打扮成綠衣小精靈，在美國波士頓洛根國際機場外，唱歌迎接他。這幕溫馨的父子相逢場面，如同2003年美國電影《聖誕精靈》（Elf）的情節。

現年43歲的攝影師亨寧（Doug Henning），早在1976年就由養父母收養，成家立室之後定居緬因州。他在2個女兒逐漸長大後動了尋親念頭，並在8個月前透過家譜網站找到生父保羅（Paul）及兩個妹妹。原來保羅不知道自己有兒子流落在外，父子更約定在緬因州共度感恩節。

有感自己尋親經歷與電影情節相似，見面當日，亨寧穿上綠衣及黃褲，戴上小精靈的帽子，活像《聖誕精靈》中的主角巴迪（Buddy）。他手持「DAD」牌子，等待生父到來。看到保羅踏進停車場，亨寧興奮得跳上跳下，並大聲唱電影中的歌曲。父子重逢一刻，由亨寧11歲的小女兒拍攝。

可惜保羅沒看過這套電影，對亨寧的表演感到疑惑，但小尷尬無阻他們歡笑擁抱。重逢片段在網上傳開之後，引來傳媒報導，亨寧表示很高興為人們帶來歡樂。

負責拍攝影片的亨寧小女兒表示，多了一個祖父的感覺「很奇妙」，自己一樣愛他。

美國電影《聖誕精靈》（Elf）講述主角巴迪（Buddy）從小住在北極，由一隻精靈養育，後來發現自己是人類後，啟程到紐約尋找生父，克服重重難關後與生父相見。

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責任編輯：王明芳

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