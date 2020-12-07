【踩過界II】《唐人街》陳展鵬無緣角逐視帝有原因　傳TVB力捧王浩信再奪最佳男主角　

▲ 陳展鵬新劇新歌雙延遲。

曾簽約寶麗金唱片公司的視帝煎Pan陳展鵬，原定配合新劇《唐人街》推出再向樂壇再出發。可惜原本今年播出的《唐人街》卻為配合「全球同步播出」而臨時被抽起，沒法在2020年內播出，令煎Pan陳展鵬計劃被打亂。

其實煎Pan陳展鵬自2018年《天命》後，再沒新劇播出。重頭劇《唐人街》本來原定在今年9月播出，連宣傳廣告亦已出街，當時煎Pan也在IG透露：「嚟啦嚟啦！主題曲都唱埋喇！」，據悉打算配合劇集再戰樂壇。

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▲ 《唐人街》被抽起。（取自IG）

TVB捧王浩信再封帝

可惜《唐人街》突然被抽起，改由高海寧和馬國明主演的《C9特工》頂上。

有指《唐人街》臨時被抽起的真正原因，是因為TVB見王浩信主演的《反黑路人甲》反應熱烈，看好浩信可以再奪視帝，因此不播《唐人街》，並在《C9特工》後安排《踩過界II》上陣，維持王浩信人氣。

另外加上有《使徒行者3》有回巢TVB，所以今年煎Pan無緣《萬千星輝頒獎典禮》角逐視帝。

▲ 王浩信因《反黑路人甲》人氣急升。（《反黑路人甲》劇照）

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減產照顧家人

現年43歲的陳展鵬憑2016年播出的《城寨英雄》奪視帝後減產，因為他希望有更多時間陪伴生病的母親，據悉孝順的煎Pan為治療媽媽花逾7位數字醫藥費用。

煎Pan解釋指媽媽於中風後身體大不如前，因而決定向公司請假：「看見媽媽如此情況，完全沒心機工作，覺得自己是時候為家庭付出。」

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對於《唐人街》被抽起，陳展鵬直認起初收到消息時感到曾愕然，但表示明白公司配合全球同步播出的方法後便同公司的做法。

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