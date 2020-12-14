【把握機會】屋宇署中學生廣播劇比賽接受報名喇！ 獎品非常豐富　得獎作品更可於電台播放

學校因應疫情暫停面授課堂，同學們留在家中學習期間是否想有更多發揮潛能的機會？自問有創意、又喜歡戲劇創作和表演的中學生們，不妨考慮利用這段時間，參與由屋宇署主辦、香港教育城協辦的「中學生廣播劇比賽」，盡情發揮你的創意宇宙及戲劇細胞！

比賽背景及詳情

樓宇安全與公眾安全息息相關，一旦忽略樓宇維修及保養，隨時會釀成悲劇。屋宇署為了向大眾傳達樓宇安全資訊，每年都會舉辦不同類型的宣傳活動，而一年一度的「屋宇署中學生話劇比賽」更是焦點之一。

因應政府需要採取措施減少社區人流和社交接觸，屋宇署把本年度的比賽改以廣播劇形式進行，讓一眾中學生透過籌備廣播劇比賽，加深對樓宇安全的認識，並創作一個寓教育與娛樂於一身的劇本，向大眾宣傳樓宇安全的重要性。

獎項及獎品

比賽獎品非常豐富，包括：

冠、亞軍得獎隊伍除了可獲書券獎品之外，更可免費參加由「中英劇團」舉辦的劇場工作坊，親身接受資深導師的指導，學習演藝技巧，探索不同戲劇體驗。

除此之外，進軍三甲及網上投票最受歡迎得獎隊伍，將有機會獲安排接受電台或其他媒體訪問，相關得獎作品更可在電台節目上播放，為大眾獻上一齣好戲！比賽同時設有最佳播音員、最佳編劇等個人獎項，表揚個別同學精湛的聲演技巧及非凡創意。

熱愛戲劇創作的同學們，切勿錯過是次機會，立即組隊透過學校報名參加！

屋宇署中學生廣播劇比賽2021

截止報名日期：2021年2月9日

比賽流程：

初賽：參賽隊伍須呈交不多於200字並以樓宇安全為主題的故事大綱；

決賽：參賽隊伍須呈交不多於10分鐘的完整廣播劇聲音檔案及劇本。

報名方式：

1. 每間學校限派1隊參賽，每隊人數不限，有興趣的學生請自行聯絡學校報名參加比賽。

2. 學校請將已填妥之報名表格、隊伍的演出經驗及創作故事大綱，電郵至屋宇署公眾教育及宣傳小組（pepu@bd.gov.hk）以作甄選。

比賽詳情

查詢電話：3842 3113

查詢電郵：pepu@bd.gov.hk

（資料由客戶提供）