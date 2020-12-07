【死亡直播】為7800元直播打賞惡整懷孕女友　零下幾度僅穿內衣反鎖露台致一屍兩命

▲ 為1000美元直播打賞惡整僅穿內衣的懷孕女友，將女友反鎖零下幾度露台致死。

玩惡作劇玩出人命！俄羅斯一名30歲YouTuber直播期間為了粉絲的1000美元（約7800港元）打賞，反鎖僅穿內衣而且懷孕的女友於露台，當時氣溫只有零下幾度，導致女友活活凍死造成一屍兩命。而且這名YouTuber發生意外後仍全程直播，讓觀眾看到他拖著女友遺體走過客廳，直至警方到場他才關掉鏡頭結束直播。

綜合外媒報道，30歲YouTuber Stas Reshetnikov經常直播玩遊戲和情侶惡作劇互動等內容。意外當日，他收到一名粉絲打賞1000美元，要求他將僅穿內衣褲的28歲女友（Valentina Grigoryeva）反鎖在室外露台。於是他將女友趕出去後，隨即返回電腦前繼續遊戲直播，豈料再開門時發現女友已失去意識。

從直播影片中看見，他先將女友拖進屋，搖一搖說：「親愛的，妳還活著嗎？妳怎麼了？該死的，妳看上去好像已經死了」。但女友仍然沒反應，於是他將女友抱到沙發上，繼續試圖叫醒女友。

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接著他向觀眾表示：

各位…沒有心跳，她臉色很蒼白，且沒有呼吸。親愛的，醒來吧！我愛你。

然後對著鏡頭不斷痛哭。

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更令人心寒的是，發生意外後Stas Reshetnikov仍然繼續直播近2小時，直到警方趕抵現場並要求他關掉鏡頭，他才結束直播。

目前，法醫已證實女友Valentina Grigoryeva死於低溫症，Stas Reshetnikov已依殺人罪被當地警方拘捕，或會被判入獄2年。詳細犯案過程，仍有待進一步釐清。

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責任編輯：羅嘉欣