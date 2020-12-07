【無品山友】無品行山友食煙煙灰彈落地　網民憂釀山火：唔好害人

▲ 無品行山友食煙煙灰彈落地，網民批恐釀成山火。

天氣變得涼爽，不少人都趁機去郊遊和行山，不過在郊外遊玩的同時，亦要愛護大自然。近日有網民分享影片，指於大帽山目睹有行山人士食煙，更將煙灰彈落地。不少網民批評行為無公德心，指在山上食煙隨時釀成山火。

有網民於Facebook群組「香港行山路綫及資訊谷」發文並分享影片，指於大帽山行山期間目睹有人食煙。

呢班MK仔女，一身名牌咁行山，擺明係跟風去打卡，行到大帽山山腰已經話好攰，仲要喺度食煙，煙灰隨地扔。

從影片可見，兩名男子於草堆旁拉下口罩，肆無忌憚地吸煙，其中一名身穿黑色上衣、戴眼鏡的男子更用手將煙灰彈落地。

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樓主又補充，「上山時見到佢地食煙飲水，回程落山時見到同一位置有個膠樽，唔知係咪都係佢地扔」。

貼文一出即引起熱議，不少網民批評吸煙男子的行為自私、無公德心，甚至會釀成山火，「山火點算？真係冇常識喎」、「一身名牌打卡唔是問題，山上食煙真係罪大惡極」、「山上咁多人，唔好害人」、「呢期咁乾，竟然走入乾草堆食煙，係咪想玩自焚呀」。

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責任編輯：羅嘉欣