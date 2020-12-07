涉旺角棄置雜物被控阻礙罪　16歲男生准簽保守行為

▲ 涉案男生獲撤銷控罪，須自簽1,000元及守行為18個月。（經濟日報資料圖片）

去年12月5日晚旺角有人示威，16歲中五男生涉當晚凌晨將雜物棄置在彌敦道及山東街交界，其後被警員追捕時掙扎及將背囊棄置路上。涉案男生被控1項在公眾地方造成阻礙罪，控方（7日）於西九龍裁判法院申請以守行為方式處理，涉案男生獲撤銷控罪，須自簽1,000元及守行為18個月。裁判官指控方及法庭寬宏處理，警告男生在未來18個月要奉公守法，否則會被重新定罪及須面對拘押式刑罰，又指年輕不再是犯案藉口或減刑因素。

被告為16歲中五男生，早前被控1項在公眾地方造成阻礙罪。

控方今天申請以簽保守行為方式處理本案，並撤銷被告控罪，被告須自簽1,000元及守行為18個月。

案情指，2019年12月5日晚上，旺角有示威者響應「和你Christmas Shop」示威活，及至翌日（12月6日）凌晨12時3分，開始有人堵路及大聲叫喊口號。警方沿彌敦道掃蕩，推進至彌敦道及山東街交界，被告與示威者在10米外聚集及將雜物棄置路上，警方發出警告及後推進，被告逃至山東街及西洋菜南街一帶時被追上，被告掙扎及將背囊棄置路上，其後被鎖上手扣。警誡下，被告保持緘默。

被告承認案情，裁判官批准以守行為方式處理及撤銷控罪。裁判官指，控方及法庭寬宏處理本案，警告涉案男生在未來18個月要奉公守法，否則會被重新定罪，又指根據現時看似嚴重的案情及過往案例，涉案男生一旦被重新定罪，須面對拘押式刑罰，指年輕不再是犯案藉口，亦未必是減刑因素。

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記者：王仁昌