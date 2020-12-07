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【港鐵樣本包】10個港鐵自動派發機所有新冠病毒樣本收集包已派完　港鐵手機應用程式可查看各站派發情況

社會 17:59 2020/12/07

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不少市民到牛頭角地鐵站自動派發機，慾取新冠病毒樣本收集包，但已派完。（粱偉榮攝）

港鐵配合政府的 「加強化驗室監察計劃」，方便市民進行新冠病毒檢測將今日 （7日）起在10個港鐵站設置自動派發機，巿民可自助領取樣本收集包。

港鐵經與相關政府部門溝通後，選定了分布在港鐵網絡內的10個港鐵站，分別為牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站。

截至今日下午5時，10個港鐵站的自動派發機已經派發超過9,900個新冠病毒樣本收集包，現時只有黃竹坑站尚有幾十個樣本收集包供應，市民要注意個別車站的樣本包派發完畢，港鐵在晚上近６時宣布，所有自動派發機的 樣本收集包已經全部派發完畢。如果市民要查詢每一個的派發情況，可以參考「MTR Mobile」手機應用程式的 「Traffic News"」會顯示相關資訊。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 

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