【無品住客】酒店床單滿佈大便+血跡不願賠錢　房務員無奈：整組都報廢了

▲ 台灣一名酒店房務員分享，日前執房時驚見床單上有大便及血跡。

受疫情影響，「Staycation」受港人歡迎，但有不少酒店業店都曾抱怨客人將房間弄至非常髒亂。台灣亦有一名酒店房務員遇到超無品住客，將酒店當作「戰場」，令床單滿佈血跡、屎跡，更不願全額賠償！

掀開被單驚見暗藏血跡＋屎跡

台灣一名酒店房務員在Facebook群組「爆料公社」發文，表示前幾天整理房間時，不幸遇到超誇張的情況。她一進房時看到被子蓋著床，沒有多想就掀開，一打開卻見到床單滿佈大便跟血跡。由照片可見，被子充滿血跡，而床中心就有排泄物的痕跡，連帶枕頭也遭殃。

▲ 情況非常嘔心。（圖片來源：爆料公社Facebook）

她無奈表示，自己不清楚客人到底是因為剛好月經又想「開大」，抑或是因為肛交才會弄到這麼混亂。她相信沒有客人再敢睡在這套床單之上，因此只能報廢，並在社交網絡上向該名客人說明：

你如果有看到這篇文章，也請你不要只付2000元就了結，整組都報廢了，我們飯店都已經在虧損了，也請各位體諒一下我們房務人員，我們真的很辛苦了。

網民好奇：整晚激戰都沒睡？

貼文引起不少網民留言，有不少網民覺得只收2000元（約500港元）太少，樓主表示整間房間已經消毒過，並換掉整組床單，總共花了一萬元，但跟對方要求賠償時，他們只願付2000元。

大部分網民都直斥這對客人「自私」，認為這樣是蓄意破壞行為，應該報警處理。亦有人留言「那兩坨排泄物坐落的位置，難道是整晚激戰都沒睡嗎？」，好奇他們全晚到底睡在哪裡。

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰陳珈希