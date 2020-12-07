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【著數優惠】尖沙咀帝苑酒店推長期住宿計劃$14,000起　連續入住30晚包無線上網+每週清潔客房一次

休閒消費 12:25 2020/12/07

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

帝苑酒店現推出長期住宿計劃，連續入住30晚，只需$14,000！（圖片由酒店提供）

疫情下，不少酒店推出各種優惠套餐吸引客源，位於尖沙咀的帝苑酒店現推出長期住宿計劃，連續入住30晚，只需$14,000 （已包括加一服務費），便可入住時尚舒適的豪華客房。酒店位於商業及購物中心，交通便利，周邊配套完善，適合需要租屋的上班族。

豪華客房（圖片由酒店提供）

帝苑酒店的長期住宿計劃連續入住30晚，只需$14,000 （已包括加一服務費），包括每週一次客房清潔及更換床單和毛巾服務，以及可享用酒店設施如位於17樓的25米地中海式恆溫泳池和健身室等。

長期住宿計劃尊享禮遇：

  • 入住豪華客房
  • 歡迎禮物「WE CARE」消毒套裝
  • 在帝苑酒店所有餐廳的單點菜單均可享有30%折扣 （帝苑餅店除外）
  • 洗衣服務可享有30%折扣
  • Vanity Salon理髮店享有30%折扣
  • 水療服務可享25%折扣優惠
  • 每週一次客房清潔服務
  • 每週一次更換床單和毛巾
  • 免費享用健身室和25米長的空中恆溫泳池
  • 免費使用桑拿和蒸汽浴室
  • 免費享用房間無線上網服務
  • 免費享用Handy手機，包括無限使用本地通話服務、無限使用27個指定國家長途通話服務、豐富的餐飲指南、無限4G及 網路Wi-Fi 無線上網熱點
  • 車位月租優惠$3,400 （連續住60天以上，每房間一個車位）

25米Sky Pool（圖片由酒店提供）

升級優惠：

  • 另加淨價$198額外清潔房間服務（每次）
  • 另加淨價HK$110早餐一份
  • 另加淨價HK$180/晚升級至特式套房
  • 另加淨價HK$280/晚升級至高級套房
  • 另加淨價HK$380/晚升級天際豪華客房

有興趣的人士留意，客人需要在入住當天支付第一個月全額房租，所有預付款均不可退款且不可轉讓，而泳池、健身室、桑拿及蒸汽浴室開放時間根據政府最新政策而作出調整。

長期住宿計劃預訂請【按此

查詢：2733 2828

地址︰九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

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責任編緝：王芷瑩

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