【女神行善】相隔8年重拾繪畫的興趣　劉心悠以開慈善畫展作目標

▲ 抗疫期間劉心悠重拾繪畫的興趣。

劉心悠在這段抗疫時間，重拾已封筆8年的畫畫興趣，她更再次獲野生動物保護組織發起「End The Trade」的邀請，繪畫一幅野生動物的畫作，希望藉此喚起大家的關注。

短片拍攝當日心悠將畫作帶到場地，不論導演還是心悠的工作榴，看到畫作都不禁嘩言，心悠估不到大家反應那麼大，其實她於加拿大讀書時修讀設計，學畫畫是最基本。

▲ 劉心悠希望將來開畫展。

今次心悠需要繪畫一幅野生動物，最後她選擇了畫大象，她解釋：「本身收到他們給我的參考圖，是一些後現代派風格，他們沒有規限我，最後我在網上做資料搜集時，發現一幅Real Life大象相片，隻大象BB的眼神好無助，我覺得好切合今次嘅主題」

拍攝該活動的宣傳短片的那天，除了畫畫之外，還有另一個挑戰就是要跟三位小朋友一同拍攝，心悠笑言：「拍攝一向最大困難就是遇到動物和小朋友，今次的小朋友都好得意，當他們不受控制時就需要有耐性，加上他們拿著畫筆周圍畫，也擔心他們會畫花我的畫作，如果真的畫花了我會傷心，畢竟花了8個鐘去畫。」

▲ 劉心悠跟一班小朋友拍攝短片。

完成拍攝後，心悠表示會繼續執起畫筆繪畫，更不排除將來開畫展，她說：「我會繼續畫畫，但不會為了開畫展而畫，加上開畫展一定要有一個目的，舉例可以為慈善，或者想喚起一些值得大家關注的事情！」

除了重新執起畫筆，心悠透露其工作室裡的畫架，也是她自己親手裝嵌，她希望之後的畫框也是自己製作！