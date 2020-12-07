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【葵盛西邨群組】區議員指第8座環境衞生一般　政府安排居民免費做檢測

社會 12:23 2020/12/07

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

當局向葵盛西邨第8座居民派發樣本瓶。（梁偉榮攝）

葵涌葵盛西邨第8座5樓先後有12人染疫，涉及5個家庭，當局不排除環境受污染而播毒，今日（7日）繼續向居民派發樣本瓶，檢測承辦商之一的華大基因，亦在葵盛社區會堂免費為第8座居民進行檢測，早上有不少居民前往領取樣本瓶或做檢測。

有當區區議員指，當局派樣本瓶過程順利，但有第8座個別居民已帶同行李離開；又形容該幢大廈環境衞生情況一般，曾有居民隨地扔口罩。

葵盛西邨第8座爆感染群組，專家籲封鎖大廈兼全部居民接受檢測，詳情即看：【下一頁】

葵青區議員梁靜珊表示，由於政府未有公布確診住戶的單位號碼, 令樓上樓下住戶感到擔心，昨晚起已有個別居民帶同行李離開。她形容，第8座的衞生環境一般，例如有居民會隨地掉口罩﹑垃圾桶常有損壞等，已要求當局跟進。

梁靜珊指，衞生署人員昨晚開始在疫廈大堂派發樣本瓶，過程順利，居民反應亦踴躍，截止昨晚有約三分一的住戶﹑即約350戶已取樣本瓶，當局今日會繼續派發，並期望有關安排可以延至本周三（9日）。政府暫定今日起一連3日在葵盛社區會堂為居民進行鼻咽拭子採樣，方便居民做檢測。

她續稱，第8座於11月28日出現首宗確診後，整座大廈已經進行清潔，當每次有確診個案，翌日大廈都會全面清潔。

多間酒店願作指定檢疫設施，姚思榮指入住率不足5成政府會「包底」，詳細即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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