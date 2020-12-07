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【自私爸媽】染疫夫婦拒隔離帶4歲兒闖機場　無視乘客安全坐5小時機程播毒

親子 12:43 2020/12/07

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

一對夫婦外遊時染疫，拒隔離並硬闖機場，帶4歲兒子乘飛機回夏威夷。

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，確診數字攀升，人人自危，世界各地出入境都有嚴格指引。可是，日前夏威夷一對夫婦被驗出對新冠病毒呈陽性反應後，竟拒隔離並硬闖機場，帶同4歲兒子成功由加州三藩市飛抵夏威夷，兩人涉嫌危害他人安全被捕。

染疫夫婦無理被禁登機

綜合外國媒體報道，41歲男子Wesley Moribe和46歲妻子Courtney Peterson帶同4歲兒子旅遊。上周日（11月29日），夫婦在三藩市被驗出對新冠肺炎呈陽性，他們被告知需隔離，以及不要飛回家，被當地機場職員禁止登機。

可是，該夫婦未有理會，明知自己染疫，竟然帶同4歲兒子硬闖機場並成功登機，乘坐聯合航空班機飛回夏威夷。加上，夏威夷日前宣布「安全旅行計劃」，要求旅客在落地前需獲得新冠肺炎檢查陰性結果或接受隔離等，該夫婦下機後因涉嫌危害他人安全被捕。

遭拘捕並接受隔離中

夫婦乘坐了約5個多小時機程，落機後立即被拘捕。警方配備了個人防護裝備，包括手套、防護服、口罩和面罩拘捕他們，並在室外拍攝2人的照片，以減少傳播的風險。警方嚴厲譴責他們︰

將航班上的乘客置於死亡危險中！

夫婦繳交了1,000美元（約7,750港元）後獲准保釋，目前在隔離中，而4歲兒子則在親戚家暫住。他們於1月6日出庭，將面臨最高1年的監禁及2,000美元（約15,500港元）罰款。

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責任編輯：王明芳

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