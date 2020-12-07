涉旺角參與非法集結　3男被控兩人禁足案發一帶

▲ 案件今日於西九龍裁判法院提堂。（經濟日報資料圖片）

3名年齡介乎15至39歲的男子，涉於今年6月中在旺砵蘭街與山東街一帶參與非法集結，3人被控1項參與非法集結罪，今（7日）於西九龍裁判法院提堂，3人暫毋須答辯，以待辯方索取文件。案件押後2021年1月19日再訊，其中1人因涉另案正在服刑，須還押候訊；其餘兩人則保釋候訊，其間須守宵禁令及禁足案發地點一帶。

被告為余柏康（33歲；大學研究員）、15歲男生及黃兆昌（39歲；地盤工人），同被控1項參與非法集結罪。控罪指，3人於2020年6月12日在旺角砵蘭街與山東街交界與其他不知名人士一起參與非法集結。

3名被告今提堂，3人暫毋須答辯，以待辯方索取控方文件。控方不反對各人保釋，但要求加諸一系列保釋條件；其中黃因涉另案正在服刑當中，他今天沒有保釋申請。

裁判官將案件押後至2021年1月19日再訊，批准余及15歲男被告以現金2,000元保釋，惟兩人須不准離港及須每星期到警署報到1次，另須遵守宵禁令及禁足案發地點一帶；黃則還押候訊。

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記者：王仁昌