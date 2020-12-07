【最強小三】人妻領養姨甥女撫養成人變最強小三　陰謀背後涉至親策劃教搶老公

▲ 人妻領養姨甥女撫養成人變最強小三，背後原來是其生母策劃一切。

人妻將領養的女孩視如己出，撫養成人後竟變成最強小三搶老公！一名居於澳洲的越南婦人，日前在網絡發帖作出大控訴，指自己領養的姨甥女竟變成「最強小三」，人妻發現姦情時，姨甥女已經懷有丈夫的骨肉，更令她崩潰的是，二人的不倫戀已經發展很久，且背後有親人策劃，非常恐怖。

據越南傳媒報道，該名越南人妻日前在facebook發布長帖文指控，丈夫與自己領養的姨甥女出軌，到東窗事發時，姨甥女已懷孕，胎兒的爸爸竟是自己的丈夫，令她感到震驚不已，傷心到食不下嚥，終日流淚過日子，一周內瘦了5公斤，無法接受養女誕B後，「要被叫『婆婆』嗎？」

▲ 姨甥女長得亭亭玉立，成為最強小三。（facebook圖片）

人妻是後知後覺，原來兩人的不倫關係已維持了一段長時間，而遠在越南的家姐、即姨甥女的生母更知情不說，後來她更發現，原來煽動外甥女勾引老公的，竟然是自己的家姐背後策劃一切。

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疑為取得澳洲永久居民簽證

人妻的家姐一直支持和鼓勵女兒搶走妹夫，目的疑是為了取得澳洲戶籍，連人妻都如此認為︰

家姐希望女兒能從我身上偷走一切，只因為她希望能得到澳洲永久居民簽證（Australian Permanent Resident，簡稱PR）。

▲ 姨甥女（左）搶了養母（右）的老公。（facebook圖片）

有網民亦發現一張疑似是姨甥女、養父和孩子的「一家三口」合照，相中的姨甥女和養父一起作狀親吻孩子，養父更將頭髮染黑「回春」，與姨甥女看起來較合襯。

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人妻育有4子渴望有女兒

人妻現已與老公離婚，並將這段經歷在facebook公告天下，希望宣洩情緒之餘，並透過網路力量公審兩人，事件在越南網絡引起轟動。

該名越南人妻和丈夫原本育有4名兒子，一家六口好幸福，由於人妻一直渴望擁有女兒，於是領養了家姐年僅7歲的女兒，一家七口其後移民澳洲。

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人妻沒有愧對遠在越南的家姐，多年來對姨甥女視如己出，外甥女亦對她喚作「媽媽」，一家七口過著美滿的生活。姨甥女在人妻的照顧下成長，但人妻漸漸發現，姨甥女與丈夫的關係愈來愈親密，原來一個愛心領養的決定，為日後引「狐」入室埋下伏筆。

姨甥女演變成最強小三的過程，詳看【上一頁】

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責任編輯︰林綺玲