【分手要狠】常網購兒童玩具揭未婚妻育有10歲兒　未婚夫怒分手要求退回20萬拍拖費

▲ 內地佛山一名余姓男子，在籌備婚事期間，意外發現未婚妻育有一名10歲的兒子。

結婚是終生大事，內地佛山一名余姓男子，在籌備婚事期間，意外發現未婚妻育有一名10歲的兒子，氣得他立即分手，並要求對方退還禮金及拍拖開支。

綜合內地媒體報導，余男和黃姓女子通過網戀相識，交往2年，去年舉辦訂婚宴。今年初，兩人滿心期待準備結婚，卻遇上新冠肺炎疫情，只好將婚禮延期。近日男子逛淘寶的時候，發現未婚妻經常購買兒童玩具，令他感到疑惑。

男子懷疑未婚妻曾經生過小孩，在其母及姊姊逼問下，女子坦承自己曾經結婚，並育有一名10歲兒子。男子大感錯愕，表示「這是對我全家感情的欺騙」，決定中止婚事。

不過女子事後堅稱，男子在交往前已經知道她育有一名兒子。男子則強調從未知情，更要求未婚妻退還10萬人民幣禮金及一直以來的拍拖開支，合共20萬人民幣。

未婚妻表示，已經將10萬人民幣禮金退還，但認為自己無須退回拍拖開支。雙方已到當地派出所進行調解，目前仍在協商中。

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責任編輯：王明芳