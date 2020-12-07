【失衡兇間】任賢齊剪平頭裝演江湖猛人　小齊幫吳海昕攪到一身蟻

▲ （左起）任賢齊、吳海昕、馮志強合作拍電影。

任賢齊近日在自己的社交媒體發佈一段落髪短片，片中可見他將一頭型男短髪剷至平頭裝，他解釋說：「為配合最新開拍的電影，我在戲中演放監出來的江湖猛人，所以本人又再一次，剪短頭髮變成平頭裝。我都不記得有幾多年沒剪平頭裝，起碼3、4年前。」

小齊指他和主演過ViuTV劇《二月廿九》的吳海昕（Sofiee）、電影《三夫》的陳湛文（Peter）、車保羅、張松枝一同合作、馮志強編劇兼導演的電影《失衡兇間：唐樓》。

戲中充滿黑色幽默，對小齊來說很有新鮮感：「人在恐懼之中，會將潛能爆發出來，我無辜辜被捲入漩渦，見到一個那麼清純漂亮的女仔 (吳海昕）如此無助，想看看如何可以幫下手，誰知道攪到一身蟻。」

對此 Sofiee 解釋說：「在戲中飾演小説家，比較神經質，身邊人不知我講的是真是假，但都好樂意幫忙。我有時好怕事，有時又好大胆去尋找真相，角色都幾複雜，對我來講都好有挑戰性。因為是小說家，所以整日都寫很多東西，靈感到就會好神經質在牆上寫字，所以屋入面有幅牆，寫滿我的字。」



這晚由於是《失衡兇間：唐樓》拍攝煞科戲，監製鄧漢強（Mathew）及寰亞電影製作有限公司高層莊澄亦親臨現場，男主角小齊亦「萬歲」請全體工作人員食宵夜。

眾人對在疫情下難得開工均十分開心感恩，離別時顯得依依不捨。監製鄧漢強說《失衡兇間》全片其實由三個故事組成，許業生導演的第一個故事《失衡兇間：暗角》由顏卓靈、五人樂隊 Nowhere Boys 主音歌手 Van Chan 主演、鄭丹瑞友情演出，亦已煞科。第三個故事正密鑼緊鼓籌備。