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【新冠肺炎】政府承包觀塘帝盛酒店及海景絲麗酒店作檢疫中心　合共提供逾1000間房間

社會 13:04 2020/12/07

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

繼荃灣絲麗酒店後，政府承包觀塘帝盛酒店及海景絲麗酒店作檢疫中心。（資料圖片）

帝盛酒店集團表示，旗下共3間酒店包括上星期開始運作的荃灣絲麗酒店、觀塘帝盛酒店及海景絲麗酒店，已獲政府承包為「檢疫中心」酒店，將為沒有病徵的密切接觸者提供基本酒店服務及每天3餐膳食，而衞生署會安排其他感染防控規管, 並派員到酒店為員工提供培訓。

觀塘帝盛酒店及海景絲麗酒店將於本星期開始啟用, 合共提供1038間客房。有關承包酒店的條款及內容細則，詳情不便透露。酒店將會安排所有客人入住其他酒店，並為受影響客人安排專車送至新酒店，過程會嚴格遵從衞生防護中心的指引，以確保客人的安全。
 
帝盛酒店集團表示，一直盡最大努力與香港社會攜手抗疫。就最近本港疫情突然進入第四波，集團以肩負企業社會責任為己任，希望能支援社會及政府揭制第四波疫情，盡快讓市民回復安定的生活。

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記者：陳子謙
 

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