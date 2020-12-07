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【恐怖車禍】大馬國腳駕車失控釀奪命意外　妻重傷出生僅22日幼子及外母雙亡

親子 14:07 2020/12/07

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大馬國腳駕車失控釀成奪命意外，其出生僅22日的幼子、外母及女傭皆亡，妻子則重傷危殆。

馬來西亞近日發生一宗奪命車禍，大馬國腳駕車失控釀成奪命意外，其出生僅22日的幼子、外母及女傭皆亡，妻子則重傷危殆，而2歲女兒只受輕傷。他一夜間遭逢巨變、痛失至親，抱著兒子屍體痛哭的畫面令人心酸。

馬來西亞媒體報道，25歲的Muhammad Syafiq Ahmad是馬來西亞超聯球隊柔佛達魯達格敬球會（Johor Darul Ta'zim，簡稱JDT）的前鋒，也是國家隊的明星足球員。他於昨日（6日）凌晨4時多在檳城駕車接載家人時，疑失控撞向路中石壆，車輛翻側引發意外。

25歲的大馬國腳一夜間痛失至親。（影片截圖）

幼子外母女傭亡

意外奪去3人性命，包括Syafiq出生僅22日的兒子、45歲外母Zainab Wahab和30多歲的印尼籍女傭Titik Sukamti。至於Syafiq和2歲的大女兒Aaira Nur Saffiyya僥倖只受輕傷，不過他的同齡妻子Nur Amalina Nur Ain則身受重傷。

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Syafiq所駕駛的私家車在意外後損毀嚴重，而他抱著幼子屍體痛哭的片段及照片也在網上傳開。從新聞片段可見，受輕傷的Syafiq由於傷心過度而癱軟在輪椅上，眼神哀傷，不時難過落淚，並用毛巾擦去眼淚，在旁的親友緊抱及輕拍他加以安慰。

Syafiq與妻子早前為女兒慶祝2歲生日。（IG @syafiq_ahmad20）

抱亡兒遺體痛哭

幼子的屍體被工作人員用白布包裹，Syafiq接過亡兒的遺體後凝視良久，又緊緊抱著亡兒作最後道別，顯得非常不捨。

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根據當地消防局發言人表示，他們在意外當日凌晨5時35分接獲事故發生的報案來電，並在10分鐘後到達現場，當時「有6名受害人，其中3人獲救，另外3人被困車內」。他們在凌晨6時10分將被困者救出，現場醫護人員證實當中3人已死亡。

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責任編輯︰王明芳

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