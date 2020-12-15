【運動抗疫】潮玩新興運動Kangoo Jumps　著彈弓鞋跟教練跳跳紮燒脂

▲ 這次不妨由教練Andrew Dino示範以彈弓鞋，如何跳住瘦身。

不少途人看見教練Andrew Dino穿着特製彈弓鞋大跳特跳，也感到相當好奇。這項新興運動Kangoo Jumps，動作既有型吸睛，亦能鍛練核心肌肉及改善站姿，有興趣不妨先看看教練示範再試試自己身手。

源自西班牙的Kangoo Jumps，這種運動原先是給專業運動員作復康，有助加快傷勢痊癒。另一個用途是讓老人家活動，又不會傷及膝頭及關節，其益處獲美國太空總署認證。後來這項運動發展成健身減肥運動，適合任何年齡人士，在歐美國家掀起熱潮，約兩年前左右登陸香港。

▲ 健身燒脂運動Kangoo Jumps，穿上特製彈弓鞋，可以彈跳得很高。（湯炳強攝）

比跑步更燒脂

引入Kangoo Jumps的XP Fitness Hub健身教練Andrew Dino稱：

這運動糅合健康舞及跳彈床，又可以加入伸展動作，特製的彈弓鞋能吸收着地時的震盪，減少高達8成的關節衝擊。最大的好處是穿上鞋後，你會找到最平衡的站姿，寒背時身體會向傾，否則會傾向後，在運動時亦會不自覺地訓練到核心肌肉。

特製彈弓鞋上部分有點似滑雪板鞋，下部分的彈弓名為衝擊保護系統（IPS）。鞋分細中大及童裝碼，首次穿上時先調整鬆緊，然後嘗試站起來尋找平衡點。運動主要是結合一連串簡單的動作，如緩步跑、舞步及跳躍等，做30分鐘已等於1小時跑步燒脂量。

▲ 穿鞋時可調校至舒適的鬆緊度，最好穿上厚長襪，以保護足踝。（湯炳強攝）

容易平衡甚少失足

Kangoo Jumps特製彈弓鞋有一定高度，很多人會質疑安全性，Andrew解說：

只要雙腳張開一點，就會站得很穩陣。其實只要在平坦及無障礙物的地面，室內外也能進行，正常情況下不會很容易跌。如果真的失平衡，可以先以手卸力，再用膝頭支撑。

Andrew的課堂每節做1小時左右，有較簡單的健康舞，亦有高強度間歇式訓練，穿上鞋後提腿動作增添了約兩公斤重量，更考體力。有些人上過一堂學好基礎後，就買鞋自己做運動。今次他示範了三組Kangoo Jumps動作，如健康舞般隨心舞動跳躍，不需太拘謹。

他更與戶外運動場地New Town Plaza Sportzone躍動悠園合作，舉行兩個工作坊，憑指定金額的電子消費單據即可試堂，體驗Kangoo Jumps的樂趣。現時因疫情關係暫停，詳情可留意官網公布。

▲ 站立時放鬆直立為佳，強行內外八字腳更難平衡。（湯炳強攝）

動作1緩步跑加單腳跳：可以先從簡單原地跑開始，緩步慢跑，之後試試融合左右單腳跳。

動作2鐘擺加大字跳：左右腳輪流單腳向側踢，後加大字形開合跳，如有信心可以試試雙腳屈膝跳起。

動作3深蹲：除了跳躍舞動，亦可以做深蹲，一下一下地做，坐得愈低難度愈高。

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全港首個空中草地運動公園

佔地35,000平方呎的New Town Plaza Sportzone躍動悠園，位於沙田新城市廣場1期5樓戶外平台，免費入場。園內設有逾5米高滑草梯、17米長懸吊式平衡木走道、攀石牆及無器械健身區、籃球場及草地緩跑徑等7個戶外設施，而且有空曠的休憩空間。由於疫情關係，所有運動及玩樂設施由12月2日起關閉14天，但休憩空間仍然開放，開放時間以官網為準。

▲ 全港首個空中草地運動公園New Town Plaza Sportzone躍動悠園，免費入場。（湯炳強攝）

記者：張頌婷