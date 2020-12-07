【打倒巨人】136磅女拳手KO 528磅胖男　氣力被壓制靠「連環勾拳」86秒反勝【有片】

▲ 136磅女拳手KO 528磅胖男。

身型比對手嬌小依然可戰勝對手！近日俄羅斯舉行了一場奇怪的MMA賽事，由一名136磅的女拳手，對戰528磅的業餘男掌手。在體重懸殊巨大的情況下，女拳手一直被壓制，但後面成功透過連環勾拳，於86秒反勝，KO 528磅的胖男！

▲ 女選手為MMA職業拳手，男選手為業餘拳手。

綜合外媒報道，Darina Mazdyuk是一名女MMA職業拳手，身高167cm、體重62公斤（136磅），臂展166公分，職業賽成績4勝1敗，主要在俄羅斯MMA賽事「Fight For Hype」155磅量級中出賽。

而男選手Grigory Chistyakov則是一名網紅，在YouTube頻道上有近12萬人訂閱，身高181cm，體重240公斤（528磅），未曾在職業賽中出賽，算是業餘拳手。

這場綜合格鬥（MMA）賽事由俄羅斯品牌「Наше Дело」（英譯︰Our Business）於上月底舉辦，當晚共有6場MMA比賽，當中五場都是正常賽事。

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從影片可見，Darina一開始處於下風，一直被有體型優勢的Grigory壓制，Grigory並利用推掌手段將Darina推向鐵籠。不過因二人僵持許久都沒有出招，裁判指示兩人分開，回到擂台中央繼續對戰。

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重新調整後，Darina先發動進攻，向Grigory的頭部使出勾拳，擊中面部後，再使出連續拳狂打頭部，使Grigory毫無還擊之力，抱頭跌倒。Darina Mazdyuk抓住機會連續攻擊，最後Grigory Chistyakov無法翻身應戰，只好投降。Darina用了86秒成功擊敗「巨人」。

事後，身型肥胖Grigory Chistyakov表示最近身邊一名朋友的離世，促使他下定決心改善自己的健康。他在比賽後表示，「我將投入訓練，嘗試過更健康的生活。」

▲ Darina用了86秒成功擊敗「巨人」。

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責任編輯：羅嘉欣