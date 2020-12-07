【離地決定】工作壓力大渴望靠290萬資產提早退休　38歲港女：最快樂是每天不用較鬧鐘

▲ 38歲港女擁290萬資產渴望提早退休。

香港地物價高，不少人工作勞碌一生，仍擔心退休後不夠錢花。一名38歲港女近日因工作辛苦想提早退休，希望靠290萬身家生活。她詢問網民意見，引起極大迴響。不少人認為38歲退休過早，建議她先休息一段日子再找工作。

與父母同住 每月僅用2千元零用

一名網民近日在「香港討論區」代友尋求協助。他表示一名38歲的女性朋友「近來工作壓力極大，睡得不好，只想提早退休，拋開世俗一切」。該名朋友月入4.5萬，現時股票及現金加起約有240萬、保險單總值15萬、強積金36萬，全副身家約290萬。

家庭及住屋方面，她目前仍然單身，樓主直言「如嫁個比她窮的，她寧願單身」。她自己並無物業，與父母同住於父母名下的物業，每月會給父母5千元家用。個人開支方面，由於她沒有什麼娛樂，平日3餐大多在家吃，只有週末有時會花100至200元外出吃飯，每月只花約2千元，當中包括600元車錢。

網民：290萬絕對不夠退休

帖文引起網民討論，大部分人都認為她38歲退休太早，未來還有幾十年時間不知怎麼渡過，更指：「如果咁嘅條件都可以提早退休，香港勞動人口應該大大減少」。

有部分網民批評她，首先指她月入4.5萬，但只給5千元家用實在不能接受，又斥：「三十幾歲人仲都未獨立到，唔怪之得連獨立思考能力都冇」。亦有人認為她不會減壓，由她每月只花2千元可見她沒有興趣，令到生活乏味，建議她改變生活方式，從而改善生活質素。樓主就代為回答：

她說最快樂就是每天不用set鬧鐘。

有人提出290萬絕對不夠退休，不但擔心股票會跌價，又指未來有機會通漲，直言「生存就夠，生活一定唔夠」，並建議她移民到其他東南亞國家。有網民認為精神健康最重要，覺得如果工作壓力太大，令她有退休念頭，不如暫時休息一段時間，之後再慢慢找工作。

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責任編輯︰羅嘉欣