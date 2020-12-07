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【新冠肺炎】劉家獻指醫管局將逐步減少非緊急服務　擬從公院調配人手至亞博館

社會 13:34 2020/12/07

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醫管局總行政經理劉家獻表示，因應疫情嚴峻，未來將逐步減少非緊急服務，以照顧新冠肺炎患者。（經濟日報資料圖片）

本港昨日（6日）增95宗新冠肺炎個案，當中36宗是本地源頭不明的個案，再成近4個月以來的新高。醫管局總行政經理劉家獻指，因應疫情嚴峻，未來將逐步減少非緊急服務，以照顧新冠肺炎患者。他又說，醫管局需從醫院調配人手至亞博館，以應對更多病人及海外回港的留學生。

劉家獻今日（7日）出席一個電台節目時表示，近日由於疫情嚴峻，社區個案急增，非緊急手術或會使用到深切治療部，但預計到未來將有不少病人使用到深切治療部，需預留一定病床數量；而公立醫院亦接收無病徵的社區感染患者，因此醫管局將於未來一段時間，逐步調整服一些非緊急服務，以騰空更多二線病房，接收更多確診者。

他說，所有入院的病人都要接受新冠肺炎病毒檢測，及早找出沒有病徵的隱形患者，即使入院檢測結果呈陰性，如果醫生對情況感到懷疑，亦會安排重新覆檢。

劉家獻續稱，截至今早9時，亞博館已接收約450名病人，該館亦已擴大接收病人的年齡，並24小時運作，醫管局有需要時會從公院調配人手至亞博館，令醫院服務受影響，並呼籲市民體諒安排。

對於專家預料聖誕節將大批留學生從海外返港。劉家獻說，已預留亞博館第9及11號場館應對，可提供約500張病床；若稍後有留學生在機場檢測下確診，會即送往至亞博館接受隔離。

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記者：陳曉瑩

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