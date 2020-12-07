【飲食速報】Häagen-Dazs推Sanrio期間限定雪糕杯　網店將推派對優惠套裝及3D造型蛋糕【附價錢詳情】

▲ Häagen-Dazs推Sanrio期間限定雪糕杯。（圖片由Häagen-Dazs™提供）

Häagen-Dazs™早前推出Sanrio characters派對冰袋及雪糕火鍋套裝後，再推出可愛造型的期間限定雪糕杯，一眾Hello Kitty、My Melody及Pompompurin的粉絲不容錯過！

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全新Häagen-Dazs™ X Sanrio characters雪糕杯繼續以人氣角色Hello Kitty、My Melody及Pompompurin作立體造型，即日起於全線7-11便利店及 Häagen-Dazs™門市有售。

杯身可循環再用，享用後可再購買一杯新的Häagen-Dazs™雪糕或擺放其他物品，作為禮物贈予摯愛親朋既窩心又實用。

購買詳情

Häagen-Dazs™門市：每款雪糕杯可選3款口味雪糕球

7-11便利店：每款雪糕杯均有不同Häagen-Dazs™熱賣口味（Hello Kitty：朱古力；My Melody：士多啤梨；Pompompurin：曲奇呍呢嗱）

售價： HK$68/個（Häagen-Dazs™門市）；HK$50/個（7-11便利店）

推出日期：即日起於Häagen-Dazs™門市及7-11便利店有售

節日派對優惠套裝

Häagen-Dazs™將於12月９日於Häagen-Dazs™網上商店推出節日派對優惠套裝，大家可以優惠價買到任何一款Sanrio characters 雪糕火鍋套裝及派對冰袋，再附送Sanrio Giftgate神秘小禮物，每套HK$688（價值HK$817）。

Sanrio characters 雪糕火鍋套裝介紹即睇【下一頁】

Sanrio characters 派對冰袋介紹即睇【第二頁】

Sanrio characters 開心派對3D造型蛋糕

此外，Häagen-Dazs™將於12月15日於Häagen-Dazs™網上商店推出Sanrio characters 開心派對3D造型蛋糕（HK$789/個），包括士多啤梨及曲奇呍呢嗱口味，對Sanrio粉絲來說，簡直是驚喜一浪緊接一浪。

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責任編緝：王芷瑩