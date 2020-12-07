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【新冠肺炎】政府一連3日在葵盛社區會堂設流動採樣站　朝10晚8為市民免費檢測

社會 13:49 2020/12/07

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

政府在葵盛西邨增設流動採樣站。（經濟日報資料圖片）

葵涌葵盛西邨第8座5樓先後有12人染疫，涉及5個家庭，當局不排除環境受污染而播毒。政府表示關注情況，即日（7日）至本周三（9日）於葵盛社區會堂設立流動採樣站，安排承辦商「華大基因」 每天上午10時至晚上8時， 向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，進行檢測，費用全免。

政府指，會在檢視該流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣站的運作時間。

各區向公眾提供服務的流動採樣站

流動採樣站 開放日期 服務時間
新增採樣站
葵盛社區會堂 即日至12月9日（暫定） 10:00至20:00
現有採樣站
荃灣沙咀道遊樂場 即日直至另行通 告 10:00至20:00
大埔鄉事會街2號大埔社區中心籃球場
大埔太和邨太和鄰里社區中心對出空地
九龍城啟德社區會堂
黃大仙廣場 即日直至12月10日（暫定）
東涌北公園七人硬地足球場 即日直至12月19日（暫定）
資料來源：食物及衞生局

須接受強制檢測的人士於流動採樣站接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

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記者：陳曉瑩

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