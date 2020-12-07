【明星豪宅】林志穎億元智能豪宅再曝光　家裡放F1賽車網民直呼誇張

▲ 林志穎家裡放F1賽車

46歲「不老男神」林志穎與太太陳若儀結婚10年兼育有3子，一家五口居於價值逾億的頂級豪宅，其名媛好友楊秀蓉早前於直播中公開其豪宅內部，令大眾發現林志穎除於豪宅安裝智能家居系統外，熱愛賽車的他更於客廳置了一架F1法拉利。

另外吸金力強的林志穎懂得於工作及生活取平衡，工作枱上的「超級電腦」可讓他邊打機邊睇股票。

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林志穎家中放法拉利賽車

於台北經營Dazzling Café的名媛楊秀蓉是林志穎的好友，早前她化身外賣員，將台式飲杯、牛肉麵等送到林志穎家，更順道參觀林志穎的豪宅，楊秀蓉更進行了9分鐘直播。

直播中，看到豪宅內的客廳空間寬敞，擺設亦相當整齊，而林志穎亦以素顏示人，穿上黑色T- shirt和長褲的居家服。

踏進客廳不久，楊秀蓉即驚呼「裡面也太漂亮，這是甚麼？」

原來客廳放置了一架F1法拉利賽車，林志穎解釋這架賽車無法開到街上，因為沒有裝置引擎及變速箱。

楊秀蓉更坐進F1法拉利賽車，她不禁直呼「好誇張哦！」，其後林志穎透露車子是透過吊車吊入客廳。

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客廳設超大投影

其後楊秀蓉走到林志穎的工作枱，只見放置了幾部電腦以及透明的電腦主機，原來林志穎平時一邊打電子遊戲一邊睇股票走勢，真的懂享受生活。

另外客廳上設有超大投影，相信是讓他觀看賽車比賽。

後來楊秀蓉亦在IG發文：「好有品位的家，第一次坐F1。」

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家中為太太設置練舞室

集演員、歌手及賽車手身份的林志穎，早前跟媽媽和太太陳若儀參加內地綜藝節目《婆婆和媽媽》，令其位於台北價錢4億台幣的豪宅內部也因此曝光。

據悉，林志穎的豪宅位於台北市中山區大直的「國美大真」，是台北市新興的十大豪宅之一，他分別以2.3億及2.29億台幣，先後買下頂層的兩個單位，即包下整個頂層。

林志穎亦為圈中出名的3C產品狂迷，他花費不菲將豪宅設計成超智能家居。他曾透露過家中安裝了智能系統，令日常家居生活更加便利。

另外，林志穎愛錫妻兒，為太太於家裡設置專屬的練舞室，同時為孩子專屬的玩樂房間，此外又為喜歡星空和《星球大戰》的長子Kimi（林旋風）特地安裝星空燈，以及以《星球大戰》為主題的房間，非常貼心。