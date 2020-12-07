▲ 建造業議會紓困基金撥1.2億元，支援6,000間建造業中小企。

建造業議會宣布，將撥款港幣1.2億元於2021年1月1日推出「建造業議會紓困基金 - 建造業業務支援計劃」，以實報實銷方式派發一次最多港幣20,000元補助金，預計可支援約6,000間建造業中小型企業，與業界攜手克服經濟下行壓力，共渡時艱。

建造業議會主席陳家駒表示，疫情反覆不定，嚴重影響經濟，前線建造業企業面對嚴峻經濟挑戰，因此業界對經濟資助的需求殷切。因此議會推行『支援計劃』，透過發放一筆過補助金，紓緩建造業中小型企業的經濟壓力，預計將有約 6,000 間合資格承建商、議會註冊專門行業承造商及註冊分包商受惠。

「支援計劃」旨在支援企業在 2021 年 1 月至 6 月期間的必要營運開支，包括 (a) 商業或工業樓宇辦公室租金、管理費及差餉；及/或 (b) 建造業機械或設備租賃（不包括駕駛人員費用或其他附帶費用）。

議會將向合資格申請者以實報實銷方式派發一次最多港幣20,000元補助金。申請者須為於2020 年 10 月期間在香港僱用 1 名至少於 50 名員工的中小型企業；及須為繳付徵款的承建商、建造業議會註冊專門行業承造商或註冊分包商。

「支援計劃」將在 2021 年 1 月 1 日至 7 月 31 日期間接受申請，合資格的申請者需透過議會網站的網上平台提交一次申請及上載證明文件。議會將會以自動轉賬方式在約四星期內將補助金直接存入成功申請者的公司銀行戶口。有關「支援計劃」的查詢，可電郵至 cicfund@cic.hk 或致電 3199 7355。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：bit.ly/36yXkmI

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

責任編輯 李志強

