保誠再啟動全「誠」捐血配對認捐飯餐計劃 跨年支持七機構 疫境中救病人助基層

新型冠狀病毒疫情持續近一年，香港各行各業都面對困境，很多市民生計大受影響，香港血庫亦持續告急。為響應香港紅十字會輸血服務中心的緊急捐血呼籲，及幫助在疫境中有需要的基層人士，保誠早於10月展開第一輪全「誠」捐血配對認捐飯餐計劃，得到莫大迴響，獲廣大市民熱心支持，為支援病人及基層出一分力。

推捐血配對認捐飯餐計劃

有見疫情反彈，加上公立醫院冬季服務高峰期，令香港血庫和基層人士的生活再次響起警號。輸血服務中心亦發出「血存量嚴重短缺」的緊急呼籲，保誠刻不容緩立即再啟動全「誠」捐血配對認捐飯餐計劃，在疫境中救病人助基層！由即日起至明年1月6日，每一位市民到紅十字會捐血站成功捐血，保誠便會認捐一個飯餐，並透過參與慈善機構的食物援助計劃及轉介，陸續將飯餐派發到基層人士及弱勢社群手上，希望呼籲更多熱心人捐血，同時幫助於疫境中大受影響的基層。

獲七機構全力支持

是次計劃較第一輪的服務範圍覆蓋更廣，為期亦延長至跨年舉行，擴大受惠人數。保誠更獲得七間機構的支持，包括香港紅十字會輸血服務中心、惜食堂、九龍樂善堂、樂施會、保良局、東華三院及香港青年協會祥華青年空間，一同協力呼籲全港市民參與這項捐血行膳計劃。

加上參與的慈善機構各有不同的服務對象，深入港九新界為有需要人士提供適切支援；進一步擴大社區關愛成效，使這計劃真正回應各社區的需要。捐一次血本可以救到三個病人，今次每一位市民的參與，將可幫助四個人，在今個充滿挑戰的冬天及新年，疫境互助為病人和基層傳暖意燃希望。

▲ 保誠近日再啟動全「誠」捐血配對認捐飯餐計劃，在疫境中救病人助基層。

保誠CEO容佳明: 望發揮守望相助精神

保誠行政總裁容佳明先生表示：「保誠一直『用行動』與香港人並肩抗疫。 有見疫情嚴峻，令社會各階層面臨困境，血庫存量亦緊絀，保誠於10月時首次發動全「誠」捐血配對認捐飯餐計劃，市民踴躍支持，同事上下一心參與，保誠義工隊更到社區幫忙派飯予基層，為社區帶來正面影響。近日疫情反彈，血庫嚴重告急，為延續守望相助精神，我們刻不容緩，再次啟動這項有意義的捐血行膳計劃，並聯同更多慈善團體，使服務範圍擴大，我們更跨年舉行，呼籲大家積極參與，救病人助基層，跨疫境渡難關。」

▲ 保誠行政總裁容佳明先生(右)及保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅女士(左) 呼籲大家參與捐血配對認捐飯餐計劃，每位市民捐一次血即可幫助四個有需要人士。

▲ 保誠同事身體力行，到輸血服務中心捐血。

與香港人疫境同行

疫情爆發至今，保誠一直用行動與全港市民一同抗疫，包括較早前為50萬位市民提供「免費新型肺炎保障」，令大家面對健康受挑戰時，都可以安心地共度時艱。保誠亦透過義工隊及青協社工，分別為基層家庭、居住於偏遠地區的長者、新界北學校學生派發防疫物資、食米及日用品等，更聯同香港紅十會派出「流動抗疫教育車」，於不同地區派發防疫物品及小冊子，加強社區支援。

▲ 保誠義工隊較早前派發防疫物資予住於偏遠地區的長者

保誠連續六年捐血人數 稱冠私人機構

過去連續六年，保誠均響應香港紅十字會輸血服務中心的呼籲，舉行全「誠」捐血大行動，每年都鼓勵逾二千位同事，踴躍參與捐血。捐血人數每年都領先不少私人企業，更成為首間榮獲香港紅十字會輸血服務中心「特別榮譽獎」的私人機構，最近更蟬聯《給血聯盟》最高級別的大聯盟金章。最重要是，保誠致力策動同事一齊發揮守望相助精神。

（資料由客戶提供）