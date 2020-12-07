3月大女嬰倒斃寓所父涉謀殺　被告辯稱非利用女嬰的死嚇妻子

▲ 3個月大女嬰疑被獨留元朗村屋住所，其後被母親發現死亡，父親早前否認謀殺罪受審。（資料圖片）

3個月大女嬰疑被獨留元朗村屋住所，其後被母親發現死亡，父親早前否認謀殺罪受審，案件今（7日）於高等法院續審。被告續自辯接受控方盤問時指，他離開寓所時預計妻子將會回家，「如果我走嗰時我焗佢（女嬰），佢會死㗎大佬！」被告強調只希望妻子回來看不見他，而非利用女嬰的死嚇嚇妻子。被告又稱「蓄意傷害我個女，我完全無諗過呢個問題」。

涉案被告張應輝（42歲）否認謀殺罪，控罪指，被告於2018年8月22日在香港謀殺張嘉雯。

被告今繼續出庭自辯時供稱，2018年8月21日他起床後將兩個枕頭平排置於床頭，而被子則摺好放在靠牆位置。他續稱，8月22日凌晨返回內地後，收到妻子盧殷童（22歲）的訊息指「BB乖，媽咪聽日返嚟㗎啦。」被告當時感到「個心定咗好多」。及至8月22日下午，被告收到妻子的訊息，問及他吃什麼，被告便以為妻子已回家。

被告續指他得知女兒死訊後，「我個腦一片空白，唔相信個女會死」，被告又指感到很自責和內疚，他之所以一直逗留在內地，是因為無法接受女兒死去的事實，情緒低落。被告又指他返港時根本沒有概念會被控以什麼罪名，對於警方最初以誤殺罪名拘捕他，「我承認吖，我走咗去，令BB死咗，我願意承擔責任，但話我謀殺，蓄意傷害我個女，我完全無諗過呢個問題，我真係諗都無諗過」。

被告於控方盤問下又供稱，他離開家中時，預計妻子於翌日下午最遲3時回家，被問及何不在妻子回家前一、兩小時才離家，被告指他時感到很生氣，因此希望回內地冷靜下。控方指被告向妻子發送女嬰的照片，是為了表達若然妻子再不回家，這將會是她見到女嬰的最後機會，被告回應指「梗係唔同意啦，我只係希望佢返嚟。」

被告又指他離家時預計妻子會回家，「如果我走嗰時我焗佢（女嬰），佢會死㗎大佬！」被告強調只希望妻子回來看不見他，而非利用女嬰的死嚇嚇妻子。對於控方指被告透過殺害妻女最疼錫的人去教訓她，被告回應指「梗係唔同意啦，佢都係我個女嚟㗎大佬」。聆訊明續。

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記者：楊詠渝