警方國安處上月中大遊行拘捕8人　其中3學生另涉煽動國家分裂

▲ 過百名中大畢業生及學生，上月響應網上號召在校內遊行，涉違反國安法。(網上圖片)

警方國家安全處今早(7日)拘捕8人，涉嫌與上月19日在香港中文大學畢業禮遊行有關。國安處高級警司李桂華表示，被捕的8人涉「參與未經批准集結」，其中3人疑宣揚港獨另涉「煽動分裂國家」，他們報稱學生但並非就讀於中大。

李桂華交代案情指，上月19日清晨有人在中大校園等30多處地方塗鴉，寫上港獨字眼；至中午校方宣布畢業典禮改在網上舉行後，有約90人在校內遊行，期間有人揮動港獨旗幟及高叫港獨口號，整個3遊行歷時約1個半小時。

警方經調查後拘捕8人，年齡介乎16至34歲，包括有學生、社工和區議員，全部人涉嫌參與未經批准集結，其中3名與中大無關的學生涉嫌煽動分裂國家。警方指會繼續調查案件，不排除會有更多人被捕。

觀塘區議員陳易舜、西貢區議員李嘉睿，以及曾參選去年區議會選舉但落敗的楊子雋，今早在社交網站表示被警方上門拘捕。

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責任編輯：蘇文軒