【全民造星III】A3組布偶戲唱《十年後的我》引迴響　顧定軒入行追夢兼職做紮鐵維生【有片】

▲ 《全民造星III》A3組布偶戲「約定」賺人熱淚，顧定軒入行追夢曾做紮鐵維生。

討論度極高的ViuTV節目《全民造星III》已播出了25集，上周五（12月4日）最後一集到40強分組賽的尾聲，由林二汶領軍的A3組對彭秀慧領軍的B2組，分別有大會指定歌曲的「歌唱比拼」以及「自選項目表演」。

當中由顧定軒（Zeno）、林詠倫（Alan）、陳葦璇、葉巧琳（Mischa）及麥詠楠（Buber）組成的A3組表演自選項目「約定」，五位組員真誠的演出獲得評判及觀眾的高度讚賞。

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▲ A3的演出獲得評判高度讚賞。（影片截圖）

兩組表演出風格完全不一樣的「睡公主」，A3混合《少女的祈禱》以及《日與夜》，溫柔地把故事娓娓道來。

人數最多的B2組，由江宏基（Timo）、陳澤言（CY）、丁悅、李浩軒（Will）、陳康琪（Odi）以及劉瑞祈（K Lau）組成，帶出革命情誼的感覺，評判對兩組的評語不相上下。

▲ A3組五位成員都是有故事的人。（instagram圖片）

接著A3組以「約定」迎戰B2組的「TroubleMaker」，同樣各得評判歡心。不過由A3組的表演項目「約定」，似乎比較牽動人心。A3五位成員在導師林二汶，以及舞台劇演員梁祖堯的帶領下，決定把自己的故事跟觀眾分享。

5位成員都是各有故事和歷練的人，在策劃和排練期間，由梁祖堯發掘眾人心底的過往及軟弱，把這種經歷化成表演。

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「約定」是由5位組員與手上的布偶對話，而這個由他們親自改裝的布偶，正代表著十年前的自己，對話期間螢幕播出他們十年前的照片，回憶當時青春無悔的自己。而最後出場的顧定軒先自嘲自己的一把「鴨仔聲」，並以一句：「聽講十年後嘅我，無而家咁開心喎。」帶出台上眾人的唏噓。

5位成員以「公仔聲」獻唱《給十年後的我》，雖然技巧欠奏甚至偶有失手，但真誠的感覺成功打動評審及觀眾，獲得高度評價。

評判之一的釗峰以及梁文禮事後都不禁拭淚，釗峰更指演出令他「揪心」：「你們真的用生命去演出。」導演谷德昭亦表示感謝A3組交出真心。

▲ 顧定軒參賽前已經有很不俗的發展。（instagram圖片）

雖然兩組誰勝誰負要等今晚（12月7日）播出才知結果，不過這集播出後，A3除獲得評判的大力讚賞外，還得到廣大觀眾的認同，大批網友表示看流出被感動得流淚，亦有人指這是個令人毛管戙的表演。

▲ （影片截圖）

A3組的5個成員都各有故事，包括年屆40歲、E-Kids出身的Alan，對演藝道路失去方向的Buber，懷才不遇的前組合Bingo成員陳葦璇和單飛5年的歌手葉巧琳。

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當中顧定軒Zeno的演藝道路相對暢順得多，現年26歲的他已有一定知名度，又獲得許多劇集和電影的演出機會，包括《翠絲》、《藍天白雲》、《麥路人》、《那些我愛過的人》、《男排女將》等。

但其實為追演藝夢，顧定軒亦曾遇過迷惘的時候，更試過要以紮鐵和廚師維持生計。

但卻反而造就了更大的自我增值空間：「我不是一個太有所謂的人，做演員就是希望多感受不同人生，同樣地做兼職也是。而我做過的兼職令我設身處地感受不同行業的生態及人物，恰巧地又對我演戲發揮有很大的幫助。」

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