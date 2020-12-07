【拉埋天窗】調查稱疫情結婚開支平均逾36萬元　人情公價高級酒店升到1,500元

▲ 一文睇清2020年婚宴人情公價。

新冠肺炎疫情爆發到第四波，影響準新人結婚計劃。結婚資訊媒體生活易（ESDlife）公布「2020年結婚消費調查」結果，指今年首9個月結婚宗數1.71萬宗，比去年同期急跌45%。可是新人的結婚平均開支預算，只是微跌2%至約36萬元水平；而人情中位數也不跌反升，高級酒店人情更連續兩年上升，由1,400元升至今年1,500元。

▲ 調查稱平均每對新人預算結婚開支逾36萬元，疫情下「擺酒」及「渡蜜月」仍是最大開支三甲之內。

▲ 近年各場地擺酒的「人情價格」中位數。

機構稱，今年屬「雙春兼閏月」結婚好年，但疫情令一眾籌備婚禮的新人大感困惑。機構在本年8月至9月，訪問1,009今年至2022年結婚的新人，了解一眾準新人的總開支預算及消費模式。受疫情影響，全港結婚宗數急跌四成半，平均結婚開支微跌2%至360,545元，多數用於。

另外調查發現，有12%新人表示不會擺酒，首次達到雙位數，創新高。與此同時，選擇舉行午間婚宴的新人亦首度超過兩成，而選擇晚間擺酒的新人則由去年76%下跌至今年63%。在婚宴場地方面，選擇於酒樓擺午宴或晚宴的新人均有下跌跡象；相反，無論午間或晚間時段，都有逾四成新人選擇在酒店擺酒，成為最熱門的婚宴場地選擇，有持續上升趨勢。

雖然新人結婚預算及總消費今年稍微調低，但人情中位數卻不跌反升，高級酒店人情更連續兩年上升，由1,400元升至今年1,500元。而特色婚宴場地人情中位數則由800元上漲至1,000元，跳升25%，與一般酒店及私人會所的人情中位數看齊。

機構相信，2020年原本是結婚「好年」，但因疫情影響，令不少原定今年結婚的新人未能如期圓婚，相信疫情過後喜事將會大幅回升。

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責任編輯：吳卓峰