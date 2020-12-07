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【兒童保暖】天氣轉涼日夜溫差大　兒科醫生教8大注意事免誘發氣喘

兒童健康 16:22 2020/12/07

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

近日氣溫明顯降低，有過敏性呼吸道或氣喘體質的孩子要特別注意保暖及其他事項。

天氣明顯轉冷，日夜的溫差很大，晚上沒穿厚外套，會感受到寒風刺骨。兒科醫生提醒家長要幫小朋友做好保暖，因為天冷有機會誘發不同的過敏症狀及過敏性呼吸道疾病，如鼻敏感、氣管敏感，患者會出現鼻塞、流鼻水、打噴嚏等症狀 。

台灣急症室兒科醫生謝宗學在facebook專頁「Dr. E小兒急診室日誌」分享，近日氣溫明顯降低，有過敏性呼吸道或氣喘體質的孩子要特別注意，低溫、日夜溫差加大可能引發氣喘急性發作，需注意以下8大事項：

1. 如非必要，夜間不要出門。

2. 如晚上出門需注意保暖，頸部和口鼻不要直接接觸冷空氣，建議穿高領的衣服或戴上圍巾，而口鼻可利用口罩遮掩。

3. 洗完澡記得要在浴室擦乾身體、穿好衣物再離開浴室。

4. 早上起床時不要快速離開被窩，建議在被窩中換好衣物，再起身離開被窩。

5. 不要喝冰的飲料或吃冰的食品。

6. 出門戴緊口罩，減少感冒的機率。

7. 曾經有過氣喘發作的孩子，家長請聯絡孩子的兒科醫生，詢問需不需要服用保養藥物或使用吸入噴劑。

8. 曾經有過氣喘發作、現在正在感冒期間的孩子最為危險，若有長期氣喘保養藥物，請持續使用；若沒有，趁溫度尚未降低，請家長詢問孩子的兒科醫生需不需要加開保養藥物或噴劑。

以上文章獲「Dr. E 小兒急診室日誌」授權報道，原文【按此

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責任編輯：顏紫燕

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