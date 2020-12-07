律師會促執法機關徹查　將恐嚇司法人員者繩之於法

▲ 香港律師會強烈譴責對司法人員的恐嚇行為。（資料圖片）

港區國安法指定法官、總裁判官蘇惠德的辦公室上周曾收到死亡恐嚇電話，香港律師會今日（7日）發表聲明，強烈譴責對司法人員的恐嚇行為，呼籲執法機關馬上徹查，把犯案者繩之於法。

律師會指出，恐嚇司法人員，不單是嚴重的刑事罪行，更對法治和司法獨立造成無法容忍的威脅。法官和司法人員的憲制責任，是依法判案。《基本法》第84條指出，法官和司法人員應依照法律審判案件。所有法官和司法人員所作的司法誓言，要求他們奉公守法，以無懼、無偏之精神，維護法制。而法官和司法人員，緊隨司法誓言的要求，不偏不倚、無懼無偏地履行司法職責，令公眾高度信任司法機構。

律師會強調，任何人，意圖藉惡意恐嚇，在法官和司法人員的裁決過程中，施加壓力和影響，都不會動搖公眾對司法機構的信心，但為了保障司法人員和維護司法獨立和法治，律師會認為，必須立刻制止對法官和司法人員作出的刑事恐嚇行為。

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記者：林曉君