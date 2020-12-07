  • 22°C
香港時間 : 20201207日 (週一) 17:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

律師會促執法機關徹查　將恐嚇司法人員者繩之於法

政治 15:59 2020/12/07

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

香港律師會強烈譴責對司法人員的恐嚇行為。（資料圖片）

港區國安法指定法官、總裁判官蘇惠德的辦公室上周曾收到死亡恐嚇電話，香港律師會今日（7日）發表聲明，強烈譴責對司法人員的恐嚇行為，呼籲執法機關馬上徹查，把犯案者繩之於法。

律師會指出，恐嚇司法人員，不單是嚴重的刑事罪行，更對法治和司法獨立造成無法容忍的威脅。法官和司法人員的憲制責任，是依法判案。《基本法》第84條指出，法官和司法人員應依照法律審判案件。所有法官和司法人員所作的司法誓言，要求他們奉公守法，以無懼、無偏之精神，維護法制。而法官和司法人員，緊隨司法誓言的要求，不偏不倚、無懼無偏地履行司法職責，令公眾高度信任司法機構。

律師會強調，任何人，意圖藉惡意恐嚇，在法官和司法人員的裁決過程中，施加壓力和影響，都不會動搖公眾對司法機構的信心，但為了保障司法人員和維護司法獨立和法治，律師會認為，必須立刻制止對法官和司法人員作出的刑事恐嚇行為。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：bit.ly/36yXkmI

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

記者：林曉君

相關文章

【DQ議員】香港律師會要求港府回應法律依據及影響
17:46 2020/11/13
【DQ議員】香港律師會要求港府回應法律依據及影響
【DQ議員】回應香港律師會聲明 港府重申取消4議員資格理據及認同法治為本港核心價值
13:18 2020/11/14
【DQ議員】回應香港律師會聲明 港府重申取消4議員資格理據及認同法治為本港核心價值
【DQ議員】大律師公會斥程序不當　不應剝奪任何人權利
22:35 2020/11/12
【DQ議員】大律師公會斥程序不當　不應剝奪任何人權利
大律師公會譴責針對司法人員非理性攻擊　促勿對法官施壓
18:24 2020/11/23
大律師公會譴責針對司法人員非理性攻擊　促勿對法官施壓
政治 港區國安法

最高瀏覽

【李麗珍舊愛】星級髮型師Jacky Ma胃癌離世 Salon悼念：光榮引退
16:29 2020/12/06
【李麗珍舊愛】星級髮型師Jacky Ma胃癌離世 Salon悼念：光榮引退
【幼稚園面試】女兒獲5間熱門幼稚園取錄 港媽極速「放位」：唔讀無謂霸位
11:34 2020/12/06
【幼稚園面試】女兒獲5間熱門幼稚園取錄 港媽極速「放位」：唔讀無謂霸位
【跳繩減肥】容祖兒熱捧跳繩減肥法爆紅　物理治療師教4招跳甩脂肪：跳繩燒脂更勝跑步
16:47 2020/11/13
【跳繩減肥】容祖兒熱捧跳繩減肥法爆紅　物理治療師教4招跳甩脂肪：跳繩燒脂更勝跑步