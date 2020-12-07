【錢國偉設靈】金牌監製錢國偉明天設靈　遺孀陳宛蔚：Love you forever!

▲ 陳宛蔚悼念亡夫錢國偉。

前TVB綜藝節目金牌監製錢國偉在10月27日因胰臟癌病逝，終年59歲，明天將在沙田大圍寶福紀念館設靈。

錢國偉太太陳宛蔚在今日下午於個人社交平台上載一張與錢國偉的合照，相中的她被丈夫攬住，以英文寫道

Thank you for all the happy moments, the crazy fights, the unlimited supports and the endless love you gave me!

You have done your best, you have lived your life to the fullest and you are truly my Hero!

Missing you badly and you are the best I have ever met! The big party is coming up, it’s hard to face, but I will be strong, carrying the spirits and the lessons you have taught me ... and I am ready to move on after this last farewell!

Love you forever!

▲ 陳宛蔚上載與錢國偉的合照並撰文悼念亡夫。（取自陳宛蔚facebook）

她的大概意思是：「謝謝你給我所有快樂時光，當中有瘋狂爭拗、有無限量支持和給我無盡的愛。你已做到最好，你過了充份的人生，你是我的真英雄。你是我遇見過最好的人，我很掛念你，大派對即將要來，雖然很難面對，但我會堅強，帶着你的精神和曾教過我的一切，我已準備好跟你告別後繼續生活下去，Love you forever!」

錢國偉與陳宛蔚在2015年結婚，二人育有一女Abby，今年僅兩歲。

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陳宛蔚在明天（12月8日）於沙田大圍寶福紀念館為亡夫設靈，因為疫情，安排大會將安排親友每10分鐘分批分段到場致祭。

後日舉行出殯，喪禮會以佛教形式進行。完成大殮儀式後，錢國偉的靈柩會奉移到大圍富山火葬場火化。