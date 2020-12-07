【致命惡菌】男子手指有傷口切生豬肉後發燒聽力下降　感染豬鏈球菌致腦膜炎

▲ 男子手指有傷口，切生豬肉後發燒聽力下降，感染豬鏈球菌致腦膜炎。

處理生肉時要小心，假如手上有傷口，隨時會染上惡菌。內地一名男子本身手上有傷口，早前在切生豬肉後，出現高燒、嘔吐等症狀，求醫後確診由豬鏈球菌引致的腦膜炎。有醫生指出，豬鏈球菌可通過破損的皮膚傷口進入人體，侵襲大腦。



根據內地媒體報道，廣東一名陳姓廚師日前出現作嘔、高燒不退等症狀，起初他不以為意，不久發現聽力下降，故趕緊求醫，經檢查後確發現感染豬鏈球菌，病菌更引致腦膜炎。

醫生問診後得知，陳姓廚師早前用有傷口的大拇指直接接觸砧板上的生豬肉，相信病菌從而經傷口進入體內。

主診醫生鄭億慶表示，豬鏈球菌主要感染源來自病死豬，目前尚未出現人傳人感染病例。這種病菌可經傷口進入人體，並入侵大腦，引發腦膜炎，同時會感染耳部、胃竇部或上呼吸道，只要數小時就可能發病。



他續指，豬鏈球菌腦膜炎的致命率不高，但有嚴重的後遺症，約有一半患者會出現「聽力損失」，若沒有及時治療，可能會造成永久性的腦損傷與聽力損傷。

經破損皮膚傷口進入人體

據衞生防護中心，豬鏈球菌感染是通過直接接觸傳播，細菌通常經破損的皮膚傷口進入人體，亦有可能經進食或通過黏膜而傳播。潛伏期由數小時至兩星期不等。

如感染豬鏈球菌，最常引致腦膜炎，病徵包括：

發燒

頭痛

嘔吐

皮下出血

少數情況會出現：敗血病、心內膜炎、關節炎、支氣管肺炎和中毒性休克綜合症。

常見併發症：永久性失聰

衞生防護中心建議，如有傷口，處理生豬肉時應用防水敷料妥善覆蓋傷口，或可佩戴手套慎防損傷。接觸豬隻後後，應儘快以梘液和清水清潔雙手。

同場加映：肉類脂肪、蛋白質大比拼+營養師教食火鍋貼士↓

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣