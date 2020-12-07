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【新冠肺炎】今日新增78宗確診個案　29宗涉源頭不明　

社會 16:33 2020/12/07

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

本港今日（6日）新增78宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，連續兩日確診個案數字回落至雙位數。衞生防護中心今日下午召開記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君相隔2天後再出席記者會交代，而醫管局總行政經理何婉霞亦會出席。

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本港今日（7日）新增78宗確診個案，包括7宗輸入個案及71宗本地感染，其中29宗為源頭不明個案，另有42宗與其他個案相關病例，包括「歌舞群組」增5宗個案，其中一名屬東華三院何玉清翠柳頤庭員工；日出康城9期和啟德地盤群組增3宗，累計50宗；東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍再多1人感染，累計58宗。

張竹君提到，一名馬鞍山崇真中學學生（個案編號：6909）確診，學校師生要檢測，至於光明學校亦有一名老師（個案編號：6961）確診。此外，今日亦有一宗個案涉及張敬軒演唱會一名負責分流工作的兼職員工，詳情即看：【下一頁】

她又表示，衞生防護中心4樓確實出現小型爆發，涉及3位人士包括一人確診和2人初步陽性。詳情即看：【下一頁】

今日新增逾70宗初步確診個案，包括沙田一田超市有5名員工初步陽性，患者負責菜、鮮肉，已要求超市要關閉及進行清潔。詳情即看：【下一頁】

醫管局指，11月1日起有1,022人確診，有36人危殆，當中9成患者都是11月後入院，部分患者需要插喉等，而需轉送深切治療部留醫。詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

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張竹君 衞生防護中心

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