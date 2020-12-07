【機場大媽】遲到2分鐘錯過登機辯稱「我錶沒遲」　母乳媽媽大鬧機場︰要趕回家餵奶

▲ 內地一名自稱是母乳媽媽的大媽，因遲到2分鐘到登機閘口被拒上機，在閘口指罵職員不近人情。

乘客搭飛機遲到登機閘口，獲准上機是人情，被拒上機是道理。內地一名大媽在機場遲到了約2分鐘，在閘口被拒登機，竟破口大罵職員「作孽」，揚言自己是母乳媽媽，要趕回家餵孩子，現在被職員激到「奶都沒有了」，斥責職員不近人情。

據內地《錢江晚報》報道，近日一段有關母乳媽媽大鬧機場的影片在網絡上瘋傳，事發於12月4日（上星期五）早上6點多的杭州蕭山國際機場，當時這名大媽，本來準備乘坐浙江長龍航空的航班從杭州飛往秦皇島，原定早上6點50分起飛。

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大媽情緒激動拍枱手指指

從影片中所見，當時登機閘口B90已關閉，母乳媽媽在登機閘口向職員破口大罵，不時拍枱及手指指，情緒相當激動，還大叫拍片的人要幫手將影片廣傳推上熱門。

你們把我的奶都氣沒了你知道嗎？你不是吃媽媽奶長大的，你沒有孩子嗎？你們太作孽了知道嗎？我等著給孩子餵奶呢！我是一個哺乳期的母親，你們航空公司太不近人情了！

職員︰不能耽誤機上百多位旅客

有職員向母乳媽媽解釋，她遲了1分鐘抵達，但媽媽強調「我錶沒遲」，即使真的遲了1分鐘，航空也可以協調一下。職員耐心向她解釋，飛機上有100多名旅客，不能耽誤其他旅客的行程。不過，母乳媽媽依然無理，後來更索性躺在地上阻礙下一班乘客登機，職員無奈報警。

▲ 職員後來帶大媽翻看閉路電視，以證大媽遲到約2分半鐘。（影片截圖）

出面處理事件的職員是浙江長龍航空的值班經理王先生，他接受當地傳媒訪問時解釋，登機閘口是6時30分關閉，但母乳媽媽拒絕相信自己遲到，故王先生帶她到安檢處翻查閉路電視，證實她是6時32分半到達，媽媽的情緒才逐漸平復下來。

她說自己的錶並沒有到6時30分，但在我們的候機大廳是有時鐘的，上面是機場統一調準的時間。

王經理又言，關閘前已看到這位媽媽已過了安檢，但一直沒前來登機，於是在登機閘口發出了2、3次廣播，提醒她盡快趕來，惟她遲到現身。最後職員為該名媽媽辦退票手續，她購買了另一需要轉機的航班飛往秦皇島。

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責任編輯︰林綺玲