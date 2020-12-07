【新冠肺炎】醫管局陳勁松指今波疫情危重病人不限年長者　籲年輕人士勿鬆懈

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日（7日）新增78宗新冠肺炎確診個案，本地個案佔71宗，當中29宗屬源頭不明。醫管局指，今波疫情危重病人不限年長人士，提醒年輕一群同樣要小心謹慎，不要以為因為年輕而以為感染風險會較低。

醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松解釋，作為前線醫護，近日見到不少患者在短期內病情惡化，自11月1日起，有1,022人確診，36人危殆，當中9成以上、即33人都是11月1日之後入院，部分患者入院後就「情況好差」，需要插喉，或轉送深切治療部留醫。

他說，有9名情況嚴重患者都是60歲以下，其中2名更是50歲以下，即不少患者都可說是「較年輕」。

陳勁松續稱，醫管局料未來深切治療部服務壓力會增加，已啟動機制分派病人，會適時調整或減少公立醫院的非緊急服務，希望市民體諒；亦呼籲醫護人員處理高風險程序時，要有合適保護裝備。

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記者：陳曉瑩