【新冠肺炎】律敦治醫院初步確診女病人曾於內科病房等候檢測結果　威爾斯醫院助產士訓練學校有護士初確診

▲ 本港今日新增78宗確診個案。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，疫情記者會公布今日（7日）新增78宗確診個案，包括7宗輸入個案及71宗本地感染，其中29宗為源頭不明。醫管局稱，律敦治醫院一名病人，昨日準備進行電腦掃瞄檢查，可是晚上卻同時初步確診新冠肺炎。該名病人於等候檢測結果期間，曾與3名女病人逗留同一個病格，令3名女病人需列為密切接觸者。

醫院管理局總行政經理何婉霞稱，昨日在律敦治醫院，上午有一名女病人入院，準備做電腦掃瞄檢查；可是昨晚這名病人初步確診，需立即轉往隔離病房治療。可是在等候檢測結果期間，女病人正入住內科病房，當時病格有3名女病人，現時3名女病人需列為密切接觸者，要接受檢疫。

另外威爾斯醫院助產士訓練學校，昨日有一名助產士學生獲告知初步確診，其家人於12月5日已初步確診。同班有3名同學跟涉事病人曾一起吃飯，需列密切接觸者。同班其他同學也會被安排測試，校方停課一周。

截至今早9時，醫管局共呈報153宗懷疑個案；在過去24小時，再多59名確診病人康復出院，至今共5,626人康復出院。另外，現時有1,122名確診者在22間醫院及亞博館留醫，其中36人危殆、40人嚴重，其餘1,046名病人情況穩定。公立醫院正使用1,235張負壓病床及676間負壓病房，其使用量分別是75%和79%。

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責任編輯：吳卓峰