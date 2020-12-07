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【張敬軒演唱會】一名工作人員確診負責入口分流工作　張竹君呼籲觀眾若不適要盡快檢測

社會 16:43 2020/12/07

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

張敬軒演唱會一名兼職工作人員確診。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，消息指，今日（7日）新增約78宗確診個案，涉不明源頭感染。衞生防護中心公布昨日（6日）新增95宗確診個案，包括8宗輸入個案及87宗本地感染，其中36宗為源頭不明個案，另有51宗與其他個案相關病例，截至昨曰累計病例6,898宗，包括一宗疑似個案。詳情即看：【下一頁】

張敬軒演唱會新增確診個案，包括一名在入口負責分流工作的兼職工作人員，他在11月22、24 、26、27及29日當值工作， 於12月3日發病。當時有接觸多人，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，由於患者接觸的人流較多，不排除有感染。她表示每一日有6000人流，中間有傳播不出奇，早前已有4名曾經到過張敬軒演唱會的觀眾確診。

至於該名患者在哪些入口工作，張竹君指患者形容自己「差不多個個入口都做過」，仍要進一步調查。

另外沙田一田超市，再有5名員初步陽性，他們負責菜、鮮肉，超市要關閉及清潔。詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

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