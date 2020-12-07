【BNO移民】英國網站招聘節日食品試食員  安坐家中即可品嚐聖誕外賣美食 

▲ 近日英國一個網站宣布，招聘「節日食品試食員」，為試食員提供75英鎊（約港幣780元）的外賣代用券，更可獲200英鎊（約港幣2,081元）酬勞。

本港新冠肺炎疫情蔓延至今已近一年，各行各業大受影響，裁員減薪亦無可避免。要在現時的逆境下，找到一份工作絕非易事。近日，英國一個網站就宣布，招聘「節日食品試食員」，為試食員提供75英鎊（約港幣780元）的外賣代用券，用於購買節日食品，完成試食工作更可獲200英鎊（約港幣2,081元）酬勞。

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臨近聖誕節，不少餐館、商店和快餐連鎖店，包括Greggs，McDonald's和KFC，都有推出聖誕特定菜單，並通過Deliveroo，UberEats和Just Eat一類的外送平台提供優惠。為了密切關注英國的外賣趨勢，餐飲和外賣保險網站MoneyBeach就決定聘請「節日食品試食員」，要求他們品嚐市場上最新的聖誕美食。

獲聘的「節日食品試食員」的工作相當簡單，試食員將獲得一張價值75英鎊的代用券，只需安坐家中瀏覽外送平台的應用程式，並選擇一系列以聖誕節為主題的食品或飲料。在食品到來時，就可以先為自己拍照，並將每種食物的味道、是否物有所值，以及其符合節慶氣氛的程度記錄下來即可。完成任務後，更可以獲得200英鎊（約港幣2,081元）的酬勞。

至於應徵條件方面，所有年滿18歲的英國居民，只要居住在外送平台可以覆蓋的範圍地區，熱受聖誕節氣氛都可以提交申請。報名日期將於本月16日截止，申請者可在報名表格上簡單解釋自己可以成為該職位的理想人選的原因。網站將選擇一名申請者完成任務，獲聘者將於17日收到通知，並需於收到優惠券後的5天內完成任務。

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責任編輯：施雯雯