凍結許智峯與家人戶口因涉挪用眾籌款項　警方：與涉違國安法無關

▲ 警務處國家安全處高級警司李桂華。（網上影片截圖）

正在海外流亡的立法會前議員許智峯，及家人的銀行戶口早前被凍結。警務處國家安全處高級警司李桂華今日會見傳媒時解釋，警方凍結許智峯及家人的銀行戶口，是基於懷疑許挪用85萬元眾籌款項，強調這與許離開香港，或涉嫌違反《香港國安法》無關。

至於許的家人戶口同遭凍結，李桂華指，因相關款項有經過相關戶口，稱凍結戶口的行動，並非針對許智峯的家人，又稱警方不會凍結被捕人士或逃犯的戶口。對於有消息指，滙豐今早再收到警方通知，許智峯父母及他太太的戶口，在解封後再被凍結，暫停戶口服務。李桂華則表示沒有資料。

他又指，許智峯離開香港後的言論，包括擴展「國際線」，相信是代表爭取制裁，認為警方有表面證據，懷疑對方干犯《香港國安法》29條「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

行政會議成員、資深大律師湯家驊今在電台節目稱，據報道指，許智峯在港涉及的罪行與洗黑錢無關，但亦留意到，有報道指許智峯涉及眾籌。他認為，眾籌本身並不犯法，但由於欠缺核准機制或處理標準，如果有人眾籌之後，把錢轉移到其他地方，會引起懷疑這些金錢是否被私用。

他又說，警方絶大多數情況下都是根據法律秉公辦理，但在非常時期有機會或出現「殺錯良民」情況。他自己處理的案件亦見過有出錯的地方，但他相信只要按法律辦事，一切都可以透過正常程序解決。

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責任編輯：尹櫻霖



