【新冠肺炎】沙田一田超市有5名員工初步確診　患者負責菜檔及鮮肉檔等工作

▲ 沙田一田超市有5名員工初步確診。

本港今日（7日）新增78宗確診個案，包括7宗輸入個案及71宗本地感染，其中29宗為源頭不明個案，另有42宗與其他個案相關病例，包括「歌舞群組」增5宗個案，其中一名屬東華三院何玉清翠柳頤庭員工；日出康城9期和啟德地盤群組增3宗，累計50宗；東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍再1人感染，累計58宗，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，今日新增逾70宗初步確診個案，其中沙田一田超市有5名員工初步陽性，患者負責菜、鮮肉，已要求超市要關閉及進行清潔，至於是否在超市內受感染，則未有詳細資料。

一田百貨12月6日凌晨在社交專頁發帖文指，沙田店家品部一田員工（非品牌專櫃推廣員），以及觀塘店壽司專櫃員工初步確診新冠肺炎，。沙田員工3-4/12休假，5/12 上班後不適回家休息，檢測後初步確診，工作期間有帶囗罩。觀塘店壽司專櫃員工，除星期四3/12早上上班外，由30/11-5/12休假，工作期間有帶口罩、手套等裝備。

一田指，沙田及觀塘分店今日起暫停營業，重開日期另行通知。發言人指，停業期間將有專業清潔公司全面清潔店鋪，亦已安排兩店所有員工做快速核酸檢測，待確認檢測結果陰性才准予復工。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋