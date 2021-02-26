【小六中文】善用「形容詞重疊」更生動　了解4類重疊方式學習詞彙

▲ 小六中文「形容詞重疊」令詞語更生動。

形容詞以重疊的形式出現，表示語氣更強烈，同時令詞語變得更生動。形容詞有很多種重疊的形式，常見的形式包括AA、ABB、AABB、AABC類形。

AA例子

陣陣、悠悠、幽幽、濃濃、哀哀、長長、紅紅

ABB例子

黑漆漆、乾巴巴、冷冰冰、亂哄哄、興沖沖、綠油油、光禿禿、沉甸甸、紅彤彤、笑呵呵、胖乎乎、酸溜溜、軟綿綿、輕飄飄、眼睜睜、熱騰騰、甜絲絲、水汪汪 、白茫茫、亮晶晶

AABB例子

匆匆忙忙、恍恍惚惚、平平安安、昏昏沉沉、清清楚楚、老老實實、拖拖拉拉、浩浩蕩蕩、堂堂正正、跌跌碰碰、家家戶戶、形形色色 、冷冷清清、吞吞吐吐、哭哭啼啼、搖搖晃晃、鬼鬼祟祟 、熙熙攘攘、瘋瘋癲癲、戰戰競競、渾渾噩噩、冒冒失失

AABC例子

欣欣向榮、振振有詞、鼎鼎大名、苦苦哀求、耿耿於懷、咄咄逼人、滔滔不絕、喋喋不休、格格不入、代代相傳、赫赫有名、沾沾自喜、循循善誘 、綽綽有餘、津津樂道、面面相覷、悶悶不樂、岌岌可危、彬彬有禮、鬱鬱寡歡、念念不忘、孜孜不倦、蒸蒸日上、步步為營、落落大方、熊熊大火、念念有詞、比比皆是、侃侃而談、歷歷在目