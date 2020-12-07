【新冠疫苗】英國周二起大規模接種輝瑞疫苗　分2劑接種料28日見全效

▲ 英國周二起大規模接種輝瑞疫苗。

新冠肺炎疫情持續，英國將於星期二開始，正式為國民接種由美國輝瑞藥廠和德國夥伴公司BioNTech合作研發的新型冠狀病毒疫苗，當局將優先為80歲以上長者、前線醫護、護老院員工等接種。

綜合外媒報道，英國於2日宣布批准輝瑞疫苗緊急使用後，將計劃星期二開始為國民接種輝瑞藥廠及BioNTech合作研發的新冠疫苗。

據了解，英國共訂購4000萬劑輝瑞疫苗，可供2000萬人接種。首批約有80萬劑，將陸續分發到全國。由於輝瑞疫苗必須儲存在攝氏零下70度的環境，在一般雪櫃只能存放5天，因此衛生部指初期將先約在50間醫院安排注射接種工作。首批訂購的疫苗，會讓80歲以上長者、前線醫護人員、護老院員工和院友等高危人士優先接種。

據《DailyMail》報道，當局會主動聯絡合資格人士預約接種第一劑疫苗，21日後會再接種第2劑疫苗。估計接種第1劑的12日後會有部份免疫力，而在接種第2劑7日後（即第一劑的28日後）將具有完全效力。民眾接種疫苗後需留在接種中心約15分鐘，以防出現不良反應。

▲ COVID-19疫苗接種卡。(The Sun影片截圖)

所有接種新冠疫苗的人士都會有「接種卡」，顯示所接種的疫苗類型、批次號、接種日期等。

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責任編輯：羅嘉欣