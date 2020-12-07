7間麵包生產商按年減鈉3%　食安中心今年再邀16間生產商參與

▲ 食物安全中心首席醫生吳志翔、食物安全中心科學主任（減鹽）何偉國。（陳梓蔚攝）

麵包是市民攝入鈉的來源之一，有鑑於86.3％港人平均每日鈉攝取量超標，食物安全中心自去年9月邀請7間麵包生產商，參與預先包裝白方包和麥方包減鈉計劃；一年過去，7間生產商的白方包和麥方包平均減鈉3％。食安中心本月再邀請16間麵包生產商參與計劃，為其非預先包裝白方包和麥方包減鈉。

根據世界衞生組織標準，一般成年人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克，然而，根據本港2014年至2015年度人口健康調查報告書指出，15至84歲本地人士平均每日攝取量為3,250毫克鈉，有約86.3％人遠出世衞標準。

食安中心自去年9月邀請7間麵包生產商，調整其生產配方，為其白方包和麥方包減鈉，目標是每100克方包的鈉含量平均不可超過380毫克、白方包鈉上限不可多於490毫克、麥方包鈉含量不可多於470毫克。

7間參與麵包生產商名單如下：

英王麵包 (香港 )有限公司

聖安娜餅屋有限公司

蛋撻王控股有限公司

大班麵包西餅有限公司

超羣餅店

嘉頓有限公司

百佳超級市場 (香港 )有限公司

計劃推行前，7間生產商的每100克方包平均納含量約為420毫克，有4至5款方包的鈉含量超出上限。食安中心在今年11月至12月調查7間生產商的減鈉成果，發現它們全數不超上限，每100克方包平均納含量約為400毫克，較一年前減少3%。

食安中心表示，以英國為例，方包平均鈉含量需要逾20年時間才降低30%，所以1年內能減鈉3％已很理想。另外，食安中心於本月邀請16間麵包生產商加入計劃，希望為它們的非預先包裝白方包和麥方包減鈉。

16間參與麵包生產商名單如下：

ABC Cake Shop

金龍珠餅店

奧莎

麵包城 - 嘉多利麵包西餅

東京麵包餅食

麵包屋

金雅餅店 (西營盤)

維也納食品有限公司

櫻桃麵包西餅

蛋撻王控股有限公司

麥典坊手感烘焙

龍珠餅店

生命物

皇爵麵包西

名都餅店

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記者：陳梓蔚