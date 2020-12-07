【第四波疫情】醫管局指4名患者須使用人工心肺機　第四波病毒傳染性高憂危重病人年輕化

▲ 陳勁松醫生指今波疫情的危重病人病毒量較高，致傳染度亦高。

本港爆發第四波疫情，多人病情嚴重，包括較年輕人士。醫管局指，有年輕個案的患者需要使用人工肺，形容今波疫情的病毒株是危險的，憂嚴重患者會出現年輕化的情況。

醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松時表示，今波疫情有年輕患者出現呼吸系統困難，要使用呼吸機輔助，其中一個年輕病人更需要用上人工肺，而死亡率更達30%至40%。陳勁松說，不清楚今波疫情的病毒株是否與上之前數波疫情相同，但因不少患者送院後病情已非常嚴重，形容是危險的：

有些病人一入院就需要用急救措施醫治，這一波病毒株是危險的。

他解釋，今波疫情的危重病人病毒量較高，致傳染度亦高；早前數波疫情出現呼吸衰竭的病人，出現抗體反應的情況較早，但今波疫情的病人則較慢；加上不少患者入院時病情已較重。

▲ 醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松形容，今波疫情的病毒株是危險的。（陳國峰攝）

陳勁松指出現時醫管局內已有4名病人要使用人工心肺機協助，都是近一星期內情況惡化，亦是第四波疫情的患者。他解釋，一般患者直至十分差的情況，即使用呼吸機亦無法維持血氧在安全水平，才會使用人工心肺機，而使用這個儀器的風險都很高。他提到，外國相關的新冠肺炎患者，倘使用人工心肺後死亡率達50%。他承認本港的嚴重患者，在今波疫情中有年輕化的趨勢，形容仍需要更多數據支持，不過「臨床上的觀察，令人非常擔心。」

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記者：陳曉瑩