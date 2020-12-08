【職場辛酸】新郎結婚日收老細奪命追魂call　洞房夜與老婆商量減人工辭職

▲ 新郎結婚日收到老細不斷來電問公事，他即晚與老婆商量辭職。

打工仔放假收到老細電話或訊息很掃興，或會自我安慰「人工包埋」。可是有名港男就連結婚人生大事當天，老細依然奪命追魂call，讓他反思工作的意義，不禁在洞房夜跟老婆商量並毅然辭職，「人工低咗，但開心咗，健康咗，因為有返自己嘅生活」！

老細放假不斷來電

網民Edmond向facebook專頁「辦公室日報」 投稿，分享工作所感，舊老細在近半年不時叫他重回舊公司，即使薪酬高，但「有返工無收工」令他卻步。老闆在星期六日找他傾公事及工作，平日凌晨一樣照樣聯絡下屬，WhatsApp不回覆就直接打電話，此份工做了3年。

呢份工嘅待遇係好好，出去搵唔返咁高人工，但係老細畀員工嗰種壓力同埋催逼感亦係好大，每朝準時10點開會，係咁吹KPI，預計可以返幾多單、同個客傾到邊個step……其實全部都係閂埋房門自己友喺度吹，主旨始終係畀壓力班員工去跑數。

為賺錢養老婆小朋友忍受工作

工作辛苦，一切都是為賺錢養老婆及小朋友。Edmond當時跟太太是奉子成婚，要錢擺酒結婚、供樓、買奶粉尿片予小朋友。有感同一個職位，出去再找人工大約少萬零蚊，憂慮不足以應付家庭開支。而最終決定辭職的導火線，正是結婚當天。

我結婚當日，老細依然轟炸我，佢嗰朝第一個message係咁：「唔好意思知你今日做新郎，但我想問下許生嗰份contract仲差啲咩？佢唔簽係咪有咩concern？而家啲價係點？

結婚日收上司奪命追魂call

上司實質上從來沒有真正體諒。Edmond很記得大婚當日跟老婆斟茶予父母時，手提電話是不斷震，很不自在，之後見到有7個未接來電。他回電予老細，聽見對方語氣好不耐煩，而且內容不緊急，只是問客戶單跟進的情況。

就係嗰一秒鐘，我做咗一個決定——辭職唔撈。人哋洞房開開心心，而我洞房嗰晚就同老婆傾緊好唔好轉工……如果轉第二份工，應該搵唔返呢個錢，每月可能會少皮幾嘢，老婆話冇問題，因為佢都會幫手，公一份婆一份，寧願我多啲時間陪佢，唔好食餐飯都係咁覆message。

老婆的支持下，即使前上司依然不時聯絡Edmond，以高薪利誘回巢，他都不為所動。現時人工低了，但他較開心、健康，有回自己的生活。

文章獲「辦公室日報」授權刊登，原文見【按此】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

責任編輯︰顏紫燕