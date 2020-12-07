歷奇教練涉藏鐵錘脫罪　拒捕罪成准保釋候判

▲ 歷奇教練涉藏鐵錘脫罪，拒捕罪成保釋候社會服務令報告。(經濟日報資料圖片)

去年11月10日有人發起「八區開花」示威活動，42歲歷奇教練涉當日在荃灣河背街揮舞手腳抗拒警員，及他的背包中被搜出鐵錘。經審訊後，涉案教練今（7日）於西九龍裁判法院被裁定抗拒警務人員罪成，而在公眾地方管有攻擊性武器罪則不成立，押後12月21日判刑。裁判官指，拘捕警員的庭上證供與警員記事冊有矛盾，遂不接納被告警誡下的招認供詞；惟被告在警員表明身份後逃跑、大叫及揮舞手腳等行為，均顯示他有意圖地抗拒警員。

被告劉俊宏（42歲），報稱歷奇教練，控罪指，被告於2019年11月10日在荃灣河背街73號外抗拒警員A，及攜有1個鐵錘。

裁判官今裁決時指，拘捕警員在審訊中供稱，他和隊員當日在荃灣河背街看見被告和1名男子，兩人身穿黑色衣物及載黑色口罩，警員供稱自己當時身穿黑色警員外套，外套上印有警察字樣，他高聲表明身份後，被告及該男子轉身逃跑，惟被告左腳絆到自己右腳後倒地，他和隊員上前制服被告，其間被告大叫及揮舞手腳，及後被告被制服地上及鎖上手扣後，情緒才冷靜下來；警員另從被告背包中搜出1個鐵錘。

裁判官指，控方指被告在警誡下作招認，惟辯方質疑被告招認的自願性，被告在特別事項中作供，稱自己遭警員拘捕後，警方搜出鐵錘及詢問他用途，他當時向警員表示是用作行山，又指自己妹夫亦是警員，他不會做出違法行為，警員向他表示「見你係自己人，你話自衛就無嘢」。被告供稱，在警署內，他在沒有閱讀過供詞的情況下，被要求簽名。

裁判官指，拘捕警員在警員記事冊中，指自己在制服被告後，表明身份後作出拘捕，惟警員在庭上被盤問時，卻供稱自己在警員記事冊記載有誤，因為現場混亂，他一時記錯。裁判官指，不理解為何警員庭上記憶會比抄錄記事冊時清晰，亦不明白在警署抄錄記事冊與現場混亂有何關係。

裁判官遂不接納拘捕警員的記事冊副本，及其他有關被告招認的證物呈堂，鑑於控方沒有證據證明被告使用鎚子參與示威，或有任何傷人意圖，單憑被告當時衣物亦不足以證明其有犯罪意圖，最終裁定被告在公眾地方管有攻擊性武器罪罪名不成立。

惟就拒捕一罪，裁判官雖然裁定拘捕警員的證供不可信及不可靠，但接納當時在場協助拘捕的另2名警員證供，接納被告當時有轉身逃跑、大叫及揮舞手腳等行為，而鑑於當時警員已表明身份，被告的一系列屬抗拒警務人員執行職務，亦是有意圖地作出抗拒行為，遂裁定被告抗拒警務人員罪成。

裁判官將案件押後12月21判刑，其間索取背景及社會服務令報告，被告獲准保釋候判。

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記者：王仁昌